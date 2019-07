Los bomberos de València han constatado “daños importantes que impiden la habitabilidad” en la sala Rodrigo del Palau de la Música y recomiendan la reparación o sustitución de las láminas de aglomerado instaladas en el techo de la sala, parte de las cuales se han desprendido.

En un informe fechado el pasado martes, al que ha tenido acceso EFE, los bomberos informan sobre una inspección a nivel del patio de butacas -dada la imposibilidad de acceder al nivel del techo- en la que se constata el desprendimiento de unos 30 metros cuadrados de superficie de madera.

“El aglomerado se disgrega con facilidad y en las superficies de contacto entre la estructura portante y los tableros se observan restos de cola todavía adheridos”, recoge el citado informe.

Los técnicos del Parque de Bomberos de València indican que existe una conducción de climatización que transcurre de forma longitudinal a la zona del desprendimiento, y apuntan la posibilidad de que haya existido humedad por condensación “ya que no se observan filtraciones externas”.

Asimismo, exponen que en noviembre de 2018 otra de las salas del Palau, la José Iturbi, sufrió el desprendimiento de una concha lateral del mismo material a consecuencia de humedad procedente de filtraciones.

“Dado que los materiales son los mismos, no es posible descartar la existencia de las mismas patologías, por lo que no se recomienda la apertura al público de ambas salas mientras no se inspeccionen adecuadamente y se proceda a la reparación por parte de una empresa especializada”, concluye el informe.