El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha tratado de demostrar hoy ante la juez que instruye la causa sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones relativas la visita del Papa a Valencia en 2006, que la organizadora Fundación V Encuentro era de carácter privado y no público, y para afianzar su afirmación ha aportado documentación como su declaración de actividades del año 2011, cuando dejó de ser presidente de la Generalitat, en la que aparece los informes tanto de la Dirección General de Coordinación de la Conselleria de Industria como de la Dirección de Justicia de la Conselleria del mismo nombre, en los que aparece el carácter “publico o no público de las más de 25 fundaciones de las que era presidente de honor, y en el caso de esta, era de carácter privada”. Camps ha dicho que la condición privada de esta fundación es conocida por el Parlamento y por los grupos políticos desde abril o mayo de 2011 “que es cuando yo aporto esta documentación a las Corts, como era mi obligación”.

Camps ha declarado que los contratos los realizaba el patronato de la Fundación y ha mostrado sus dudas de que a la misma se le hubieran “perdonado” deudas contraídas con organismos públicos, como Vaersa u otras. El expresidente ha asegurado que control en la Administración autonómica “ha habido siempre, ahora sí que hay cierto descontrol, ahora se parten contratos y la vicepresidenta Oltra sigue ahí tan feliz, haciendo todo lo que dijo que no iba a hacer, como la Dependencia que dijo que ala abordaría desde el minuto uno, y ahora hay menos dinero para esto que nunca”.

Respecto a su procesamiento por la Audiencia Nacional, ha señalado que “el auto no tiene ni pies ni cabeza, no hay por dónde cogerlo, no hay ni un solo dato objetivo, ninguna indicación por mi parte porque la directora general dijo que nunca habló conmigo, ni de esto ni de nada”.

Camps ha explicado que el juez instructor De la Mata fue director general con el gobierno de Zapatero, “fíjense, con el gobierno de Zapatero, porque si hubiese sido con González... pero con Zapatero hay que ser un tío muy de la causa de la izquierda”.

El expresidente ha afirmado que seguirá luchando para que brille la verdad y considera que ya está absuelto “moralmente desde el momento en que no pasó nada de lo que se dic. Ahora lucharé para estarlo también judicialmente”.

Según fuentes conocedoras de la declaración de Camps ante la juez, esta apenas ha durado diez minutos y solo la magistrada ha formulado preguntas, ya que el Ministerio Fiscal no ha hecho ninguna.

“Persecución política”

A su llegada a los juzgados, Camps ha mostrado su enfado con el actual jefe del Ejecutivo autonómico, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, porque, a su juicio, están utilizando a la Abogacía de la Generalitat para perseguirle políticamente.

“Recuerden que la Fiscalía Anticorrupción se creó para ver posibles irregularidades entre quienes nos dedicamos a la política, y que yo he tenido que venir en multitud de ocasiones a dar explicaciones”, ha lamentado.

A continuación, Camps, que se ha referido a Puig y a Oltra como la “pareja del frenesí, el hombre del flequillo cambiante y la mujer de las camisetas”, ha recordado que la Fiscalía ha decidido solicitar el archivo de la causa abierta por Valmor (la empresa que organizó la Fórmula 1 en Valencia, que fue comprada por la Generalitat asumiendo una deuda multimillonaria) y que también asegura que “no hay atisbo de infracción” en el caso de la construcción del circuito.

Sobre esta causa del circuito, el expresidente ha recordado que la Fiscalía basa su petición de archivo en un informe de la Intervención de la Generalitat, “que ha sido pedido por el abogado de la Generalitat”.

“Malos perdedores”

“Cuando ven que se les acaba el tiempo, como hacen los malos perdedores, buscan tiempo de descuento para seguir manteniéndome en las mismas circunstancias”, ha añadido.

“El interventor ha dicho claramente que no hay ningún tipo de irregularidad, ni en los contratos, ni hay quebranto para las actas públicas. El abogado de la Generalitat, es decir Ximo Puig, va contra el propio interventor, contra la intervención de la Generalitat. -ha subrayado-. El abogado de la Generalitat está acusando directamente no solo a políticos y a altos cargos sino a funcionarios, a compañeros suyos de las administraciones autonómicas que están en el proceso de una u otra manera involucrados”.

A su juicio, Puig y Oltra están “utilizando a Jorge Herrero, el abogado de la Generalitat, que además lo que pretende es trabajar en algún bufete importante y sacar algún tipo de rédito profesional de esto”.

“En mi época la Abogacía era independiente, ahora depende de un director general que depende directamente de Puig y esto es un escándalo y un escarnio para todos los valencianos”, ha insistido Camps.

“Cuando fui absuelto de la causa de los trajes, Puig recurrió personalmente aquella sentencia ante el Supremo. Como ahora es presidente, ya no se gasta dinero en abogados, utiliza el dinero de todos los valencianos, es un escándalo”.