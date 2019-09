Compromís exige al Gobierno central que transfiera las cercanías ferroviarias

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, afirmó recientemente que una de las reivindicaciones sobre la mesa al próximo Gobierno Central, sea el que sea, tiene que ser la exigencia de la transferencia efectiva de al menos el servicio de cercanías, pero siempre acompañado de una inversión previa de al menos los 3.606 millones de euros de inversión necesaria para tener la red en condiciones dignas, pese a que la cifra no incluye conceptos como una deuda histórica de infrainversión en esta infraestructura en la Comunitat Valenciana. A este total habría que aplicar la fórmula empleada con la transferencia hecha en Cataluña, donde se contempla una compensación anual por déficit de explotación.

Mulet afirmó que con una gestión directa de las Cercanías, sería más fácil acabar con el actual modelo de degradación constante del servicio, de desprecio a las personas usuarias y de olvido de las inversiones prometidas.

En opinión del senador, «vivimos una situación caótica constante, con retrasos, paralizaciones o anulaciones de servicios, falta de planificación, donde ir en cercanías se ha convertido en una aventura de riesgo. Desde los despachos ministeriales no piensan en las personas y actuaciones menores como las de la línea C5 Sagunto-Caudiel que se hubiera podido hacer por la noche para no interrumpir el servicio, han dejado sin trenes a las comarcas del Alt Palància y Camp de Morvedre porque no le preocupan los usuarios. La circulación entre Castelló y Valencia está siempre sumida en el caos absoluto, y las estaciones de buena parte del País continúan sin adaptarse».

Mulet recordó que las actuaciones del Pla del Ministerio de Fomento presentado en 2010, sobre infraestructuras ferroviarias en la al País Valenciano para 2010-2020, no se han cumplido.

El senador recordó en líneas generales algunas de las actuaciones previstas y que no se han realizado, como la creación de dos nuevas estaciones de cercanías en Valencia, en avenida de Aragón y Universidades, a lo largo del nuevo túnel pasante (700 millones). La prolongación de la línea en el tramo Alicante-Torrellano-Elche/Crevillent (400 millones) o la prolongación de las cercanías desde Alicante hasta Villena (80 millones).

Mulet también recordó la cuenta pendiente con la prolongación desde Castelló hasta Benicàssim y el estudio de la ampliación hasta Vinaròs (20 millones hasta Benicàssim), o la adecuación de la línea Xàtiva-Alcoi, así como el Tren de la Costa, creando una línea de cercanías compatible con el alta velocidad

Para Compromís, la red ferroviaria valenciana de cercanías necesita una inversión 3.606 millones, que permitiría compensar el déficit inversor que ha sufrido en los últimos años.

Esto permitiría ampliar la red hasta los 745 kilómetros cubriendo las deficiencias actuales, y una vez hecha la inversión sería el momento de transferir la gestión del servicio de cercanías a la Generalitat para integrarlo en los sistemas de gestión de transporte público de la entidad, mejorando la coordinación y los servicios a los ciudadanos.

A ello habría que añadir una transferencia anual de 63 millones para compensar el déficit de gestión de la red.

Mulet afirmó que se volverá a pedir hacer una auditoría publica e independiente del estado de la red ferroviaria y realizar las inversiones no ejecutadas pertenecientes al Plan de Cercanías.