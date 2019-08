Detenido por delito de estafa al anunciarse en la web como médico sin serlo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 44 años como presunto autor de un delito de estafa tras anunciarse en varias páginas web sin serlo como doctor especializado en diferentes áreas, como farmacología, cardiología o prueba del esfuerzo.

Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los agentes a través de un Juzgado de Instrucción de Valencia de un presunto delito de intrusismo profesional cometido por un hombre, el cual se anunciaba como doctor especializado en dos hospitales de Valencia y en una clínica privada.

Los policías comprobaron que dicha persona se anunciaba como especialista de diferentes disciplinas en tres páginas web, además de presentar referentes de su currículum como experiencia profesional y ser licenciado por una universidad de Valencia.

Los agentes averiguaron que el sospechoso no había cursado ninguna carrera universitaria en España, ya que no existía ningún expediente ni académico ni personal con su nombre en dicha universidad. Tampoco había realizado ninguna tramitación de expediente de homologación de titulación oficial, ni título oficial universitario en España, ni título extranjero de especialista en Ciencias de la Salud obtenido en un Estado no miembro de la Unión Europea.

El detenido, con antecedentes policiales, tras ser oído en declaración fue puesto en libertad, no sin antes ser advertido de la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando sea requerido.