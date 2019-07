«El comercio valenciano ha alcanzado su mayoría de edad y respeta más al cliente»

Valencia ha dado el pistoletazo de salida un verano más a la campaña de rebajas de comercios y grandes superficies en la que se prevé que, de media, cada valenciano se gaste entre 90 y 130 euros, aproximadamente. Y con la llegada de este periodo que se extenderá hasta finales de agosto, también surgen las reclamaciones, quejas y peticiones de información de los usuarios, quienes cada vez conocen mejor sus derechos y cómo actuar ante situaciones denunciables.

El presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), Fernando Moner, explica que en las últimas campañas de rebajas han disminuido las quejas ciudadanas, ya que «cada vez los usuarios son más conscientes de sus derechos. El comercio valenciano ya ha alcanzado la mayoría de edad, y es más respetuoso con el trato al cliente».

Moner destaca que el arranque de esta nueva temporada no pilla tampoco de sorpresa a los consumidores, ya que muchos establecimientos las inician de manera progresiva, a través de sus páginas web. «Se pueden encontrar, incluso, rebajas en el sector inmobiliario. Ya no solo afecta al comercio local, textil o de calzado».

Ante esto, insiste en la idea de «no volverse loco» y no dejarse llevar por los atractivos carteles que ofrecen descuentos. «En rebajas no se trata de gastar, sino de invertir y comprar porque es más barato. Esto es, hacer un análisis de qué hace falta y qué rentabilidad le vamos a sacar a ese producto. No porque tenga un descuento realmente lo necesitamos, sino que tenemos que ver si vamos a utilizarlo de forma habitual».

De todas formas, el presidente de Avacu vaticina que aunque se espera que sea una buena campaña de rebajas, los resultados «no van a ser históricos. La situación económica no es peor que la del año pasado».

De la misma forma, hizo un llamamiento a las empresas para que no se rebajen los derechos de los consumidores, y se especifiquen claramente las condiciones que se encontrarán los usuarios en situaciones como el cambio o devolución del producto. «Es necesario concretar aspectos como este, porque de lo contrario podemos encontrar situaciones denunciables.

Comercio «online»

Otro de los aspectos puestos de relieve por Moner es el auge del comercio electrónico, usado incluso por las propias compañías como «su mayor centro comercial».

Las compras por internet «han venido para quedarse» y ante la facilidad que ofrecen, Moner pone el acento en la seguridad y fiabilidad que generan en los usuarios. «Hay que tener en cuenta aspectos como que vamos a dar nuestros datos bancarios, que sean webs seguras, que puede haber límite de disponibilidad y de daños».

Frente a esto, y pese a que cada vez gana más adeptos la compra «online», Moner asegura que prefiere visitar cada comercio dando un paseo, «aunque sea con los 35 grados que tenemos en esta ola de calor».