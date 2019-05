González Pons: "Las victorias contra pronóstico son las más importantes"

El candidato del PP a las elecciones Europeas Esteban González Pons ha afirmado que las "victorias contra pronóstico son las más importantes".

Tras resaltar su alegría por la victoria el Valencia CF en la final de la copa del Rey de fútbol y comentar que ha estado a punto de acudir a votar con la camiseta valencianista (aunque, según ha asegurado, su mujer se lo ha impedido), González Pons ha subrayado la importancia de las victorias inesperadas y ha recalcado que "las victorias pensando en el futuro es una victoria contra pronóstico".

Después de votar en el Colegio Alemán, el candidato del PP ha pedido a los votantes que participen en las elecciones europeas, pues "muchos españoles tienen la sensación de que lo europeo no es importante cuando es todo lo contrario".

"En los próximos años en los que tantas cosas se van a decidir en Europa, no me gustaría que nadie se quedara con la sensación de que no participó a la hora de elegir quien nos gobierna desde Bruselas", ha indicado González Pons.