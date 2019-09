La gota fría inunda las redes de bulos

El fenómeno DANA (depresión aislada en niveles altos) ha llenado las redes sociales de mensajes, vídeos y fotografías que no siempre han documentado los efectos reales de este temporal. Estos son algunos de los bulos más virales sobre la gota fría:

Hipopótamos que campan por las calles de Murcia, hospitales evacuados o agua del grifo que ya no es apta para el consumo por los efectos devastadores de la gota fría que azota el este y sureste español...

Hipopótamo a la fuga

Pero esto no ha ocurrido en Murcia: las imágenes fueron grabadas el pasado abril en Roquetas de Mar (Almería), ha advertido Protección Civil en Twitter.

Pantano de Santomera

No obstante, la CHS no descarta "aliviar" la capacidad máxima del canal del embalse de Santomera si alcanza la cota del 98 % de su capacidad, lo que causaría "mayores desbordamientos" del caudal fluvial, especialmente en la localidad alicantina de Orihuela, ha afirmado posteriormente.

Pese a las advertencias que han circulado en internet sobre la situación de los embalses del río Segura durante toda la mañana, y especialmente de la presa de Santomera (Murcia), no hay peligro de que se desborden los pantanos, según la Conferencia Hidrográfica del Segura (CHS).

El Segura se desborda en Murcia

"A pesar del importante caudal, el río Segura no va a desbordarse en Murcia. Equipos de la CHS trabajan en quitar la bardomera que se ha formado en La Fica. En Orihuela el río acaba de desbordar", aseguraba la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a las 8 horas.

Uno de los mensajes que más ha circulado a primera hora de este viernes en las redes afirmaba que el río Segura se había desbordado a su paso por Murcia, y es falso: aunque el caudal ha crecido mucho en este tramo urbano no ha superado la mota, como sí ha ocurrido en otras localidades.

Evacúan el hospital Reina Sofía

"Van a evacuar al personal no esencial del Reina Sofía. Han dado orden de sacar todos los coches de los márgenes del río. Dicen que, al abrir las presas, el río con casi toda probabilidad desbordará". Este y otros mensajes similares que han circulado por Whatsapp y redes sociales, incluso en formato audio, alertaban de que el centro sanitario murciano estaba siendo evacuado.

El propio centro hospitalario lo ha desmentido en su cuenta oficial: "No es verdad. El hospital Reina Sofía del no se va a evacuar. No hay ninguna información oficial al respecto. Seguimos trabajando dentro de la normalidad que se puede, gracias a la gran cantidad de profesionales que están doblando esfuerzos".

No se puede Durante la mañana también han proliferado mensajes que advertían de que la calidad del agua se había visto comprometida por las lluvias torrenciales.

Sin embargo, el agua de la red principal de suministro sigue siendo apta para el consumo en todos los municipios, excepto en la pedanía murciana de Lobosillo. Así lo han asegurado varios consistorios murcianos, entre ellos el de la capital, que ha asegurado en Twitter: "No es cierto que el agua del grifo en el municipio no sea potable".

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha aclarado a su vez, a través de un comunicado, que "no han recibido ningún comunicado de la Consejería de Sanidad por problemas de calidad del agua", y que los análisis en la red de suministro tampoco han detectado "ninguna incidencia", por lo que "el agua es apta para consumo".