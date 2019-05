26-M: Karatecas, fruteros y músicos saltan a la política

José Manuel Egea entrena en su gimnasio. Desde que decidió meterse en política, lo hace dos días por semana. No quiere dejarlo. Durante la última legislatura ha sido portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Leganés y, ahora, este deportista de élite y ex seleccionador nacional del equipo español de kárate, ocho veces campeón del mundo, doce de Europa y quince de España en distintas modalidades, quiere el bastón de mando del Ayuntamiento de Leganés. Con este historial deportivo no es extraño que le digan los que le conocen: «José Manuel, nadie se atreverá a meterse en los plenos contigo, ¿verdad?», recuerda el candidato de la formación naranja. Pero en el Ayuntamiento, «el combate es dialéctico», dice. Y veces puede ser tan intenso como el kárate kyokushinkay, el más duro de todos.

«No voy a calentar la silla a la Asamblea, voy a trabajar duro»

«Un día me llamó Ignacio Aguado y me pidió que le ayudara en su proyecto con mi experiencia. Tuve dudas. Hablé con mi familia y lo que me dijo mi mujer fue definitivo: “Después de 45 años pegando tiros en la trinchera del comercio, ¿no te parece bueno que en lugar de levantarte a las 4 de la mañana para ir a Mercamadrid a por la fruta te suene el despertador un poco más tarde, a las 7:30?“», dice entre risas. Luis, comerciante de cuarta generación, impulsor de su propia empresa familiar, Gold Gourmet, que da empleo a 26 personas, está ilusionado con la idea de defender al sector del comercio y las Pymes «el verdadero colchón de la crisis». Fue presidente de la Confederación de Comercio de Madrid y ahora su salto a Cs es un nuevo desafío porque «yo no voy a calentar la silla, voy a trabajar duro». Está convencido de que lo que la política necesita es «sentido común y como en esto soy un becario y no tengo experiencia en debates, soy capaz de patearme la calle con mi interlocutor para convencerle de lo que pasa al comercio».

► Noelia López: Bióloga y candidata a la Asamblea