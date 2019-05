Ana Millán: "Lo que es de izquierdas en Arroyomolinos es Ciudadanos, no la gente"

- Arroyomolinos siempre ha sido un municipio de centro y de centro-derecha. Lo que pasó en Arroyomolinos en 2015 es lo que nosotros llamamos un "pacto antinatural", en los despachos se fue en contra de la voluntad de los vecinos y se fue incluso en contra de las propias directrices del partido de Ciudadanos, que siempre habían mantenido que iban a respetar a la lista más votada. En nuestro municipio no fue a sí y Ciudadanos, Partido Independiente y Partido Socialista pactaron un gobierno legal pero nosotros siempre hemos llamado "antinatural" porque han demostrado que lo que es de izquierdas en Arroyomolinos es Ciudadanos, no la gente.

-¿Qué medidas destaca de su programa electoral?

- Sobretodo destaco que ponemos al vecino en el centro de nuestras políticas. Al Partido Popular lo que le importa es sus vecinos, sus quejas, sus demandas. Durante este año y medio hemos estado todos los días en la calle escuchando las demandas y las necesidades. Vamos a priorizar a los jóvenes y a los mayores, los jóvenes necesitan un espacio de ocio pero un espacio donde además puedan canalizar talento y empiecen a formar lo que va a ser el futuro de su vida. Vamos a crear un centro específico para los jóvenes. Pero lo mismo nos pasa con los mayores, han sido los auténticos abandonados esta legislatura, hemos podido ver como este invierno han pasado en su centro, compartido con otras concejalías, y han estado sin calefacción.

Estas últimas semanas nos decían que no tenían ni papel higiénico, la gran mayoría dicen que no conocen ni ha su concejal. Queremos acompañar a nuestros mayores porque ellos nos lo han dado todo, queremos que tengan su centro propio donde puedan desarrollar sus actividades y no estén solos. Y luego queremos fomentar el talento, la innovación , el emprendimiento creando un centro de empresas para emprendedores y nuevos empresarios. Queremos trabajar con la Comunidad de Madrid para implantar en nuestro municipio la formación profesional y queremos abordar los problemas que más nos han transmitido los vecinos. Queremos aumentar los recursos tanto técnicos, materiales como humanos para que Arroyomolinos vuelva a ser un municipio limpio, donde la desidia no impere y vuelva a ser el municipio que elegimos para vivir hace cuatro años. Queremos que vuelva a ser un municipio seguro donde la policía haga una función preventiva y de control donde los vecinos cuando salgan a la calle vean a los policías cuidando y velando por nuestra seguridad.

Quizás sean las más inmediatas y las más sencillas pero tenemos un proyecto muy real con nuestros vecinos, 125 medidas que para nosotros son auténtico contrato si llegamos a gobierno.