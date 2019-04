Sobre si estos ataques supusieron un ejemplo para situaciones venideras (Segunda Guerra Mundial, especialmente), Luis dibuja que “fue más un ensayo: los ejércitos alemanes e italianos estaban en un proceso de rearme desarrollando armas con tecnología puntera y estaban muy interesados en conocer el funcionamiento de estos artilugios. Ambos Gobiernos vieron una oportunidad en España de ver los resultados de estas nuevas tácticas”, cuenta Luis. Así, aunque los ataques causaron múltiples desperfectos y costaron vidas humanas, fue más una especie de escenario sobre el que luego desempeñar la función principal que una obra por sí misma. “La diferencia entre los bombardeos en España y la Segunda Guerra Mundial es cuantitativa, no cualitativa: en el fondo es lo mismo, pero en la Mundial se contó con muchos más aviones y con bombas más potentes”, reafirma el mismo.

Hoy en día, el revisionismo histórico está más en el ojo del huracán que nunca; después de ochenta años de la masacre parece que, a día de hoy, muchos episodios aún arquean cejas, amargan paladares: levanta ampollas entre ciertos sectores de la población, al fin y al cabo. Pero ellos no tienen miedo: “esto es más una vacuna para no repetir estos acontecimientos que una provocación: el tiempo de pedir responsabilidades ya pasó y ahora se trata de conocer los hechos”, defiende Enrique. “Los dos provenimos de las dos Españas; la familia de Luis perdió una casa y la mía estaba disparando. No hay ninguna búsqueda de confrontar, sino de conocer: es necesario pasar página, pero primero hay que escribirlas y luego leerlas. Si las tenemos en blanco dificílmente vamos a poder pasarlas”, reafirma el mismo. “Es un error pensar que conocer la historia divide; a lo mejor es más bien al revés, que el hecho de no haber asumido la Guerra Civil nos impide ver con la misma naturalidad el Siglo de Oro español, por ejemplo. Pero para hablar de la historia con naturalidad primero hay que conocerla”, apoya Luis.

Algo de verdad se puede destapar de esa afirmación: ya lo dijo el Papa, que “un país no podía sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos”. Salvando muchísimo las distancias entre un asunto y otro (uno es de especial gravedad y trascendencia a nivel nacional; esto es una minuciosa labor documental cuya labor es ilustrar y que no escuece: al menos, no debería), es cierto que no se puede mirar hacia el futuro sin antes conocer el pasado para no volver a cometer los mismos errores. Porque errar es humano, pero perdonar es divino: no hay mejor conciliación que estar en paz con la sociedad, y este tipo de trabajos son la mejor manera de buscarla.