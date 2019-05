El PP quiere teñir de azul la zona sur de la Comunidad, precisamente donde Vox y Podemos quiere emplearse a fondo porque cree que tiene más posibilidades de ganar votantes. El PP ha celebrado uno de sus actos centrales de campaña en Aranjuez que contó con la presencia de Pablo Casado, que alertó del “sablazo fiscal” que vendría con el PSOE .

“Vamos a ganar, vamos a ganar...martillo pilón, somos los únicos que conocemos Madrid, que no imponemos y nos preocupamos por los ciudadanos...Queremos un territorio libre de tristes que y no saben gestionar presupuestos”, dijo en referencia al PSOE la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que ve como único adversario en el 26-M a los socialistas. Por eso ha puesto en contraposición lo que sería una comunidad gobernada por el PP, frente a la gestión de la izquierda. Puso en valor la gestión del PP en materia de sanidad, educación o en infraestructuras y transporte, como el soterramiento de la M-30 o la red de metro, “una de los mejores del mundo”, y criticó al líder socialista, Ángel Gabilondo, que “asoma la patita pero no conoce la Comunidad de Madrid: o se suben los impuestos o no se hace; o se cree en la libertad de educación o no”.

Ayuso hizo hincapié en la “Ley antiokupas”, que quiere recuperar Pablo Casado como primera iniciativa en el comienzo de la legislatura y fue más allá al anunciar la creación de un parque de viviendas sociales para familias cuyas viviendas han sido okupadas, si llega a la presidencia, porque “los manteros no pagan los impuestos, basta ya la falsa moralina de la izquierda”.

El día ha empezado, no obstante, con polémica para la candidata del PP. El Foro Empresarial ha acusado a Díaz Ayuso de darles “plantón” en una reunión que supuestamente estaba concertada desde el 5 de mayo con la excusa de que Ayuso “no quería que los medios de comunicación se quedaran en el acto”. El PP ha replicado que el motivo de que la candidata popular no acudiera se debió a “un problema de agenda”. “Desde la candidatura se ofreció el día anterior la posibilidad de que Enrique Ossorio, el responsable del programa electoral y ex consejero de Economía y Hacienda, acudiese en sustitución de Ayuso para presentar el programa económico, como así hizo, pero la organización declinó esa posibilidad”.

Ayuso ha centrado parte de su discurso en el programa económico del PP, que se ha conocido hoy con detalle, y propone una rebaja “histórica” del IRPF para todos los contribuyentes que, según Díaz Ayuso, “supondrá un ahorro para sus bolsillos de casi 300 millones de euros al año”. Según sus planes, los más beneficiados serán aquellos con rentas más bajas, que “podrán ahorrarse más de un 5,5 por ciento en su declaración de la renta, compatible con las nuevas deducciones a las familias y a los jóvenes”.

Prevé deducciones para el acceso a la vivienda de modo que las familias que tengan un hijo y cambien de casa y los menores de 30 años con hipoteca también podrán deducirse el IRPF. Para incentivar el mercado del alquiler, los arrendatarios de vivienda también contarán con una deducción del 10% de los gastos, mientras que quienes tengan a un mayor a su cargo tendrán derecho a una deducción de 500 euros.