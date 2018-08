Barbero, contra las cuerdas para llegar a un acuerdo con los agentes

El delegado del área de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, se reúne hoy, de nuevo, con los sindicatos policiales para intentar alcanzar un acuerdo sobre el nuevo convenio que regule sus condiciones laborales. «No somos nada optimistas, la verdad, no creemos que Barbero nos vaya a ofrecer un acuerdo con el que estén conformes todos los trabajadores», afirma José Francisco Horcajo, portavoz de CSIT Unión Profesional de la Policía Municipal. «La Corporación (en referencia al Ayuntamiento) está convencida de que la solución al problema en la Policía se arregla mediante la compra de bolsas de días y/o horas y no es eso, es todo un conjunto de cosas. No queremos que nos paguen más a cambio de pasar menos tiempo con nuestros hijos», insiste el portavoz de la agrupación.

Las anteriores mesas sectoriales –y ya van más de cinco– no han ayudado a mejorar las relaciones entre el Consistorio y los agentes, que consideran que «el Ayuntamiento no quiere poner más dinero en la mesa, aún siendo consciente del aumento de servicios durante estos cinco años. No se ha pagado ni actualizado los salarios por el trabajo de fin de semana, ni de festivos, ni por realizar funciones de cargos superiores...», enumeran desde este sindicato. Insisten en el «continuo pisoteo» que están recibiendo por parte del Gobierno de Carmena por «la suspensión de descansos semanales, prolongaciones de jornada de servicios programados de manera obligada y sin relevo o la denegación arbitraria de días libres», entre otras reclamaciones.

Por todo ello, Horcajo insiste en que «si nos siguen ofreciendo las mismas condiciones de hace tres meses, si siguen jugando al desgaste con la plantilla, es probable que optemos por levantarnos de la mesa y no volver a ella hasta que no exista una propuesta digna». Es cierto que hay tres sindicatos –UGT, CC OO y Unión de Policía Municipal (UPM)– que sí apoyaron la propuesta del Ejecutivo municipal del pasado mes de junio, pero más del 80% de los agentes votaron en contra de este preacuerdo, que entre otras cuestiones establecía una subida salarial de 400 euros anuales, 10 días más de descanso para el turno de mañana, 16 para el de tarde y 84 horas menos para la noche.

Sin embargo, los sindicatos que agrupan a esta mayoría no consideraron suficiente esta propuesta. «No daremos el visto bueno a un texto que no recoja unas condiciones que supongan una garantía real de nuestros derechos laborales de manera completa y recogidas en un solo texto, así como un incremento mayor y justo de las retribuciones actuales», subraya el portavoz.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, exigió ayer a Barbero que cierre un acuerdo y que «normalice la relación» porque «no es bueno para la ciudad que mantengan una relación conflictiva». No obstante, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aseguró también antes de la celebración de la Misa de la Virgen que las negociaciones con la Policía Municipal «van marchando» y aseveró que «cuanto antes se cierren mejor» porque es algo de lo que «ya podrían estar disfrutando los agentes». Asimismo, Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, insistió a Ep en que que Barbero «está muy quemado» y que además «no quiere a la Policía Municipal».