Belén Castro, candidata a la elección de la junta directiva de Gremial Taxi: «Estoy recibiendo amenazas»

Quince años de experiencia en el sector del Taxi son los que acumula Belén Castro Fernández a sus espaldas. Con estos avales se presenta con el candidato a presidente de la Asociación Gremial de Madrid, Miguel Ángel Leal, a las elecciones de la renovación de la junta directiva que tendrá lugar este fin de semana.

Esta taxista afrontaba hasta ahora el reto de dirigir la asociación con mucha ilusión y con el objetivo de realizar nuevas propuestas para mejorar los servicios de calidad de la Gremial desde el puesto al que postula; contadora.

Sin embargo esta campaña electoral se ha convertido en un calvario para ella. Recibe amenazas y presiones diarias para que cese su candidatura que provienen de la candidatura que encabeza Alberto de la Fuente Miñambres. Este diario ha conversado con la taxista que se confiesa “muy acosada” por la “presión y amenazas” que recibe por parte de varios candidatos que conforman la lista de Miñambres. “Necesitaba contar lo que me está pasando, nunca pensé que una campaña electoral en la que me presentaba para defender una causa justa en la que llevo involucrada quince años me iba a llevar a estas condiciones que estoy sufriendo”, lamenta Belén Fernández.

La taxista explica que la otra candidatura la vincula familiarmente con el director de CrediTaxi Jesús Ramos, empresario al que se le señala en el sector cercano a la compañía Uber y que en los últimos días había retirado su candidatura a presidir también la Asociación Gremial. Unos términos que Castro asegura “completamente falsos”. “El único vínculo que puede haber es que mi padre y el suyo son del mismo pueblo y allí coincidimos, pero nada más”, refrenda.

Belén Fernández relata a LA RAZÓN que en la tarde de ayer “miembros de la candidatura de Miñambres se personaron en mi piso para continuar con las amenazas mientras mis hijos estaban en casa”, explica nerviosa.

Según argumenta recibe amenazas en las que siempre la advierten de que “si no dejo la candidatura me voy a enterar o me van a dar por donde ellos quieran”, confiesa. La candidata a contadora en la Asociación Gremial critica estas actitudes, pero niega tajantemente que consigan su propósito. “No voy a dejar la candidatura”, afirma. Se pregunta también las razones que estas personas tendrían para acosarla. “¿Lo hacen por ser mujer?, inquiere.