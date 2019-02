La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no cesará por el momento a Rommy Arce porque defiende que no se ha dictado auto de procesamiento contra su concejal por injurias a la Policía Municipal y asegura que le "consta" que por el momento no está acusada, aunque no tiene la documentación.

Según Carmena "el momento de cesar" es cuando una persona tiene un "procedimiento en su contra" porque "se ha abierto una acusación", y defiende que el caso de Arce no se encuentra en esta fase.

Además, en respuesta a una pregunta de PP en el pleno de Cibeles ha revelado que la concejala presidenta de Arganzuela y Usera no le ha facilitado la información sobre la instrucción algo que, ha subrayado, siente.

"Se ha abierto el juicio oral contra la señora Rommy Arce, ese es el cambio, no es lo mismo la apertura del juicio oral que la apertura de procesamiento, que lástima que no haya estudiado derecho penal, es que es el ABC", ha afirmado Carmena dirigiéndose al portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, abogado del Estado.

Además, Carmena ha relacionado la querella con la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, porque fue el despacho de su marido el que tramitó las quejas de uno de los sindicatos policiales por los tuits escritos por Arce hablando de racismo institucional tras la muerte de un mantero en Lavapiés debido a un paro cardíaco.

"Creo recordar que el querellante tiene algo que ver con alguien de este pleno", ha afirmado Carmena, que también se ha referido a la polémica por la pertenencia de Villacís a la sociedad de su marido.

Carmena ha pedido reflexionar sobre cómo la utilización "fraudulenta" de las instancias penales "puede paralizar absolutamente la actuación de cualquier miembro del pleno".

Como ejemplo, Carmena ha asegurado que "alguien pensaba presentar una querella por falsedad con una de las personas que tiene aquí y que tiene responsabilidad, carrera y opciones en el marco de la política", en referencia a Villacís y ha pedido ser "preciosos", "equidistantes" y "justos".

El pasado 10 de febrero la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid dictó auto de procesamiento contra Arce por injurias a agentes municipales y dio un plazo de diez días a las partes para que o bien formulen escrito de acusación y se abra el juicio oral, o bien pidan el sobreseimiento de la causa. Efe