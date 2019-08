Crimen de Meco: «Sergio tuvo la poca vergüenza de venir al tanatorio a velar a Mimi»

Agentes de la Guardia Civil ultimaron ayer el interrogatorio de Sergio S. M., detenido el martes como el presunto autor del asesinato a puñaladas de la joven Miriam Vallejo, «Mimi», el pasado mes de enero en Meco. Hoy está previsto que pase a disposición judicial.

La familia de Miriam guardaba ayer un mutismo absoluto a la espera del trabajo que realizan los investigadores en busca de una confesión que pudiera arrojar luz sobre un posible móvil. No obstante, una persona que conocía tanto a la joven asesinada como a Sergio, recordaba indignada cómo el arrestado –quien compartía piso con su novia y con Miriam– «tuvo la poca vergüenza de venir al tanatorio a velar a Mimi y a su funeral». El arrestado buscaría así no levantar sospecha alguna a sabiendas de que si no acudía, las miradas se centrarían en él dada su cercanía con la víctima. Además, los agentes suelen acudir a los funerales en busca de más pistas que puedan conducirles al autor del crimen. El arrestado es un joven apasionado por la pesca que, según consta en su currículum, es mecánico de mantenimiento, más concretamente en la instalación eléctrica y de fontanería de un planta química. También figura entre sus funciones la trituración y cribado de baterías alcalinas y la carga y descarga de camiones con carretilla frontal. Lleva trabajando en la misma empresa de la localidad manchega de Azuqueca de Henares, donde reside, desde abril de 2016.

Además de la pesca, afición que compartía desde muy pequeño con su hermano, también disfrutaba de la música «trance», incluso ya había preparado su lista de reproducción para este verano, que había colgado en la red.

Tras conocer la detención de Sergio, los amigos de la joven desaparecida no tardaron en reaccionar a través de sus perfiles de redes sociales y de señalarle: «Este es el perfil del hijo de la gran p. que le quitó la vida y el poder sonreír más a mi mejor amiga. Ojalá te pudras en la cárcel, pero sufriendo cada día, que no te mereces menos». «Con esto no se ha hecho justicia por ella, ya que para eso tendría que estar él en el mismo lugar que Miriam». Además, esta joven también hace referencia al funeral donde coincidieron: «Es triste que estuviera en el mismo lugar que tú varios días y no haya podido hacer nada para vengar su muerte, pero prepárate que ahora empieza tu nueva vida y nadie te va a salvar». Termina su reflexión haciendo alusión a la afición del presunto asesino de su amiga: «Ahora, a pescar a la cárcel».

Por su parte, el abogado de la familia de Sergio, Ignacio Menéndez, declaró ayer a Telemadrid que sus familiares le comentaron que a Sergio le había afectado el asesinato. Por eso, convencidos de su inocencia, están sorprendidos de su detención como principal sospechoso. «Ha sido un jarro de agua fría», declaró. «Él tenía amistad con Miriam y la apreciaba», dijo el letrado, quien añadió: «Si asesinan a tu compañera de piso, lo más lógico es que te mudes a casa de tus padres», en referencia a las sospechas que pudiera levantar que tras el crimen dejase el domicilio en el que los tres convivían.