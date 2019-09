Cristina Cifuentes: "Hubo una tormenta perfecta contra mí"

Cristina Cifuentes ha acudido al plató del programa de Ana Rosa Quintana (AR) en Tele 5 donde ha declarado que ella "sufrió un linchamiento, se produjo una tormenta perfecta contra mí que buscaba apartarme". TLa entrevista coincide con la nueva temporada del programa y con la apertura de la ronda de declaraciones del caso Púnica. Tras defender que no tiene "nada que ocultar" y que su imputación en el caso Púnica le "sorprendió bastante" y fue un "mazazo" personal porque ella no tiene "nada que ver" en ese asunto, ha insistido en que la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid por la que está siendo investigada se hizo "atendiendo al cien por cien los requisitos técnicos

Tras un año y medio de silencio Cifuentes ha explicado que respecto al caso Master, ella podía haber evitado el calvario que ha sufrido si no hubiera renunciado a su aforamiento. "Renuncié por que pensé que la justicia es igual para todos y me marché porque creía que era lo mejor para el proyecto de su partido". Cifuentes dice que se fue no por el vídeo de las cremas, varios días antes ya estaba trabajando en el discurso de despedida que iba a presentar el día 2 de mayo.

"No me di cuenta, las guardé y pasé una vergüenza horrorosa y las pagué". La ex presidenta de la Comunidad de Madrid le resulta sorprendente que el asunto de las cremas se haya utilizado para hundirla y que haya pasado desapercibido que el vídeo de la grabación se haya guardado tanto años y se haya utilizado para extorsionarla.

La prioridad de Cifuentes , al ser preguntada por su futuro, es cerrar todos los frentes judiciales que tiene abiertos según ha explicado.

"En mi partido no he encontrado mucho apoyo de los dirigentes, he quedado marcada como la "peste", ha dicho.