Doce inspectores de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han dimitido este miércoles de sus cargos operativos ante las “purgas estalinistas y las continuas mentiras” del concejal delegado de Seguridad, Javier Barbero, que cesó la semana pasada al director general de Emergencias y al jefe de Bomberos.

Así lo ha denunciado en rueda de prensa este mediodía el jefe de subinspector de Normalización y Decisiones Técnicas de los Bomberos, Rubén Gallego, que ha criticado la “alarmante falta de plantilla” que ha puesto al Cuerpo Municipal “al borde del colapso”, algo que entienden que aumentará con la aplicación de la normativa de las 35 horas semanales.

Los Bomberos han mostrado un escrito en el que se les comunica que la aplicación de esta nueva jornada podría suponer la reducción de parques, concretamente el situado en la avenida de Asturias, o de servicios durante las jornadas nocturnas o que hubiera menos efectivos por retén, algo que niega el concejal delegado y por el que “no están dispuestos a pasar” los mandos de Bomberos.

Sobre los ceses en Emergencias, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento madrileño, José Luis Martínez-Almeida manifestó que “Barbero ha hecho una purga Los cargos que han sido cesados le hicieron un planteamiento a Javier Barbero sobre la necesidad de poder sostener el servicio y, sin embargo, Javier Barbero, en aras de sus prejuicios ideológicos, lo que decide es no atender los consejos de estas personas”, que han acabado siendo cesados. En opinión del portavoz, “los parque de bomberos de la ciudad de Madrid, como consecuencia de lo que está haciendo este equipo de bomberos, se pueden ver en una grave situación y pueden ver afectada seriamente su operatividad”. Almeida ha recordado que Barbero “es un concejal reprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y que no deberías seguir en su puesto pero que Carmena mantiene con respiración artificial, porque siempre piensa en su equipo de gobierno y no en los madrileños”.