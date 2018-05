El chotis de la alcaldesa con Podemos

Manuela Carmena llega hoy al último San Isidro previo a las elecciones municipales de 2019 sin desvelar si optará o no a la reelección. Ayer, en una entrevista en televisión, no quiso responder a las preguntas sobre su futuro. Para la alcaldesa, aún no ha llegado el momento de anunciar su decisión. No obstante, sí dejó sobre la mesa algunas pistas que apuntan a que intentará prolongar su mandato hasta 2023, momento en el que ya habrá cumplido 79 años. Aseguró sentirse «bien y con fuerzas», destacó que en su decisión pesarán más los motivos «personales» que los «políticos» y que, en todo caso, hablará sobre ello «en los dos meses y medio anteriores» a los comicios. «Creo que con eso ya lo he dicho todo», zanjó.

Al margen de sus reflexiones, todos los movimientos que se han producido en los últimos meses en el entorno de Ahora Madrid, en el de los partidos que conformaron esta candidatura en 2015 y en el círculo más próximo a la propia alcaldesa también dejan entrever que será candidata. Las tensiones que han sacudido a su Ejecutivo en este tiempo, especialmente con motivo de la destitución del delegado de Economía –el edil de Izquierda Unida Carlos Sánchez Mato– y tras la aprobación de algunos proyectos urbanísticos que los concejales de Ganemos y de IU rechazan frontalmente, han servido para fortalecer los lazos entre la alcaldesa y Podemos. Los ediles del partido de Pablo Iglesias integran a día de hoy el núcleo duro en el que ella se apoya, además de personas de su total confianza como la primera teniente, Marta Higueras; el coordinador general, Luis Cueto; y concejales como Inés Sabanés y Nacho Murgui.

Desde Podemos Madrid, por su parte, dan por hecho que Carmena repetirá como cabeza de cartel. Desde esta formación insisten en destacar que la lealtad de la ex jueza hacia su equipo, su sentido de la responsabilidad y el reto de acabar los proyectos iniciados en esta legislatura decantarán finalmente la balanza en favor del «sí». Los tiempos con los que se está administrando este anuncio también juegan a su favor ya que, según reconocen en Podemos, tanto el Partido Popular como el PSOE están esperando a que Carmena mueva ficha para elegir a su candidato.

La intención de Podemos de que el modelo de «partido instrumental» con el que concurrió a las municipales Ahora Madrid hace tres años sea sustituido por el de una «coalición de fuerzas» también juega a favor de los intereses de la alcaldesa de configurar una lista menos propensa a las revueltas internas. Consideran en el entorno de la regidora que la corriente más crítica con la gestión del Gobierno, representada en los ediles de Ganemos, está sobrerrepresentada en Cibeles. En este escenario, una lista con Carmena como candidata y con más protagonismo de Podemos es el escenario más deseable y factible.

La victoria de Íñigo Errejón en las primarias que Podemos Madrid ha celebrado en la última semana para elegir al candidato de la formación morada a la Comunidad de Madrid supone un aliciente extra y apuntala aún más la opciones de Carmena como candidata en mayo del próximo año. La posibilidad de compartir «ticket» electoral con Errejón constituye el mejor escenario posible para la alcaldesa, tanto por su sintonía personal como política. La defensa a ultranza que el diputado de Podemos ha hecho de la gestión municipal de Carmena, especialmente en lo que concierne a los temas que más oposición interna han generado como la aprobación de la «Operación Chamartín», ha acercado a ambos líderes. De hecho, y pese a que algunas quinielas apuntaban en dirección contraria, Errejón no ha querido incorporar a su lista a ninguno de los ediles de Podemos –Rita Maestre, José Manuel Calvo, Esther Gómez y Jorge García Castaño, entre otros–, lo que ha sido interpretado en el consistorio como una muestra de que todos ellos repetirán en la lista de Ahora Madrid en la capital para acompañar a Carmena.