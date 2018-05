El PP hace las cuentas a Pablo Iglesias e Irene Montero sobre la hipoteca de su chalé

Las críticas sobre la deuda pública en la Comunidad de Madrid que ha hecho la formación morada en el pleno de investidura de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid han servido como excusa al portavoz del Grupo Popular, Enrique Ossorio, para echarle las cuentas sobre su hipoteca al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz parlamentaria Irene Montero.

Ossorio explicó que Madrid tiene una deuda pública del 14%, frente al 24 % del resto de España, una de las más bajas, pero “les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan”, dijo. Y así empezó a explicar, como si se tratase del enunciado de un problema de Matemáticas, que “Montero e Iglesias han contratado una hipoteca de 540.000 euros a medias para hacer frente al pago de la casa que se han comprado en La Navata (Madrid), lo que supone una letra de 1.600 euros al mes durante 30 años. Ambos han ido a pedir un crédito y lo que les han medido es sus ingresos y el salario mínimo profesional. Sin embargo, esto último no se ha tenido en cuenta porque, si no, no les habrían dado esa hipoteca. No salen esos 1.600 euros al mes en una hipoteca de 540.000 euros”. En su opinión, “les han dado un tipo superpreferente, porque es una hipoteca cuatro veces superior a la media de las que se dan en este país”, ha señalado.

Ossorio acabó diciendo: “¿Dónde están aquellos representantes de la gente que hablaban tanto, dónde se encuentran ahora, dónde está la casta? ¿Quién es la casta? La casta sois vosotros señores de Podemos”, dijo con contundencia.

Por alusiones, el diputado Ramón Espinar le recriminó la “ofensa a su partido” y pidió a Osorio que cambiase a su portavoz. Pero la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, tampoco quiso entrar en materia sobre el chalé de Iglesias cuando le tocó el turno de réplica y prefirió durante su turno centrarse machaconamente en la “corrupción” del PP y en el “caso Cifuentes”.