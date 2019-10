Franco ha insistido en que “la acumulación de nombramientos es lo más obsceno, aunque, en puridad, Posse no ha cometido ninguna ilegalidad (con los casos de enchufismo) y es en lo que ella se basa para para considerar que no tiene obligación de dimitir”.

La cuestión es que ésta parece ser la única salida para desbloquear la situación ya que los mismos concejales de los grupos políticos de la oposición no confían en que Más Madrid, pese a abandonar a Posse en el Gobierno, estuviera dispuesto a alinearse con los partidos de la derecha para apoyar una moción de censura contra la alcaldesa.

“Me he reunido varias veces con ella y aún tengo alguna esperanza de que Noelia Posse de algún paso a un lado...Le he pedido varias veces en privado que dimitiera porque era mi obligación y era lo que pedía el comportamiento ético y una gran mayoría de militantes, aunque el acta es suya”, ha dicho el secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid sobre la crisis desatada en Móstoles por los casos de enchufismo de la alcaldesa. Pero parece que Noelia Posse, de momento, no está dispuesta a retirarse de la escena política de la localidad del sur pese a las insistentes peticiones de su partido.

Carta de Posse al PSOE: : “Vivo un acoso sin precedentes, ni se respeta a mis hijos

La alcaldesa de Móstoles no quiere renunciar a la alcaldía, pero en-vió una carta a su partido antes de que se celebrara ayer la Ejecu-tiva regional del PSOE-M en la que expone la situación de acoso que viene sufriendo después de conocerse los casos de enchu-fismo y pide perdón por la situación que ha generado al partido. Así lo expone en un extracto de la misiva publicado por “Móstoles al Día” que reproducimos a continuación:

“Os reitero mis más sinceras disculpas por el daño que haya po-dido producir. Entiendo enfados y reproches, cómo no voy a en-tenderlos si estoy viviendo en mi persona un acoso y derribo sin precedentes, sin respetar a mis hijos o a mi familia. Una cacería que, en mi persona, no está teniendo límites, y que nunca he visto sufrir a nadie con errores y situaciones de una gravedad más ext-rema.

Reconozco que no volvería a tomar la decisión de nombrar a mi hermana, aunque conté, por supuesto, con el visto bueno del secre-tario y el interventor de mi Ayuntamiento. He reconocido mi error y he pedido disculpas públicamente a mis vecinos y compañeros, pero tenía que hacerlo también en esta ejecutiva”.