El voto que se mueve en Madrid: "El metro debería circular 24 horas"

Julio vive en pleno centro de Madrid y salvo circunstancias que lo requieran, por temas de negocios como le ocurre en el momento de esta entrevista, es cuando utiliza el metro. Hace un llamamiento al resto de madileños para que se desplacen a pie y apuesten por la bicicleta: «Una ciudad no se puede considerar como tal si no se puede avanzar por ella andando», explica. «Yo sería aún más estricto con Madrid Central y ampliaría sus límites. Estoy muy contento con lo que está llevando a cabo el Ayuntamiento porque por encima de todo me considero peatón», afirma.

Sin embargo, hay ciertas «carencias» que este empresario mejoraría del suburbano. Expresa que una mejor limpieza y un aumento de la seguridad en los horarios nocturnos para prevenir cualquier conflicto, «sería muy aconsejable». Insiste en la necesidad de una ampliación de sus horarios: «Me gustaría que se incrementase la frecuencia de paso, sobre todo para los jóvenes. El metro debería circular 24 horas», como ya ocurre en otras ciudades como Nueva York.

Pero su principal queja no va dirigida al metro, con el que afirma sentirse bastante satisfecho, sino contra la ordenanza que regula el uso de los patinetes eléctricos. «El problema es que se ha establecido una normativa que nadie está cumpliendo. Y ninguna autoridad se preocupa de controlarlo. Además, están aparcados por cualquier sitio y resulta muy peligroso que un sistema que alcanza velocidades tan altas circule por la acera donde pasean personas mayores y ancianas». Concluye que el Ayuntamiento debería «invertir más en la red de bicicletas y en carriles bici. Es sin duda el medio de transporte más práctico para moverse por el centro». Y en los patinetes, «siempre que el Ayuntamiento los regule debidamente. Hasta que no lo hagan, seguirán siendo un peligro para los peatones».