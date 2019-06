Pocas horas durmió José Luis Martínez- Almeida antes del pleno de investidura en el ha sido elegido alcalde de Madrid. A las cuatro de la mañana firmaba el último acuerdo con Vox necesario para que sus cuatro concejales apoyasen su gobierno, con Ciudadanos, a cambio de responsabilidades en los distritos que todavía no se han concretado.

– ¿Por qué ha hecho falta llegar al último minuto para cerrar los acuerdos de investidura con Ciudadanos y Vox?

–Cuando hay que llegar a pactos que son complejos hay que saber matizar hasta el último detalle para poder garantizar la gobernabilidad en una ciudad como la de Madrid.

–¿Cuáles eran los principales obstáculos para alcanzar esos acuerdos?

–Hicimos bien cerrando el acuerdo programático que era muy importante, pero luego la estructura del Ayuntamiento Madrid es ciertamente compleja y no se puede resumir en un reparto de áreas. Porque el espíritu que teníamos entre Ciudadanos y nosotros es que hubiera también una cooperación y una colaboración. Esto no puede ser un gobierno en el haya dos partidos, esto va a ser un único gobierno y por eso había que matizar y aquilatar debidamente cuál es la estructura que nosotros teníamos que repartir.

–Aún queda pendiente la asignación de distritos a Vox, ¿van a asumirlos y, posteriormente, cederlos?

–En principio, vamos a pedir a Vox que nos digan si ya se pueden cubrir esos distritos con determinados nombres. Si no es posible los cubriremos nosotros temporalmente.

–¿Hasta qué punto a influido en la negociación para el Ayuntamiento la negociación a nivel nacional?

–No estaba al tanto de esas negociaciones a nivel nacional, estaba centrado en las negociaciones a nivel municipal tanto con Ciudadanos y como con Vox.

–¿Qué importancia tiene haber alcanzado este pacto frente al Gobierno de Pedro Sánchez en la Moncloa?

–Era extraordinariamente importante que en el escenario político nacional que nos vamos a encontrar de hegemonía de la izquierda durante los próximos cuatro años, precisamente Madrid, la capital de la nación, fuera un contrapeso frente a ese modelo hegemónico de la izquierda. Creo que eso se ha conseguido por la generosidad del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. Estos cuatro años se nos van a hacer muy largos para los que no compartimos la ideología de izquierdas y, en general, para los españoles, visto los resultados que suelen traer los gobiernos socialistas. Por tanto, nosotros vamos a hacer medidas que son propias del ámbito del centro liberal. Sin duda de las más significativas será la bajada de la presión fiscal.

–¿Cree que habrá conflictos como ha ocurrido en el Gobierno de Andalucía con Vox de cara a los presupuestos?

–A mí no me asustan las discrepancias que puedan surgir en un momento dado. Somos tres partidos políticos diferentes que tenemos un objetivo común, que es el interés general de los madrileños. Lo que sí sé es, siguiendo el ejemplo andaluz, que lo importante no es que surjan discrepancias sino que se encuentren las soluciones, y en Andalucía se han encontrado. Supongo que una práctica de la izquierda como oposición no será tanto mejorar la vida de los madrileños cómo tratar de evidenciar que hay grietas o disensiones internas entre Vox y Ciudadanos y el Partido Popular. Que desistan de esa vía porque sabremos encontrar la solución.

–¿Qué le ha parecido el discurso que Manuela Carmena le ha dedicado en el pleno?

–Respeto pero no comparto el discurso que ha hecho Manuela Carmena.

–El socialista Pepu Hernández también ha sido muy duro.

–Le diría a Pepu Hernández que se tome un tiempo muerto, que estudie bien Madrid y los problemas de los madrileños, y que se centre precisamente en tratar de que Madrid gane el futuro.

–¿Lo primero que hará será quitar Madrid Central?

–Todos compartimos que dentro de Madrid tenemos un problema contaminación y que tenemos que ir hacia un modelo de movilidad sostenible. Ese no es el problema, el problema es que Madrid central no es ese modelo que iba a generar la sostenibilidad y la movilidad y por tanto una mejora en la lucha contra la contaminación. Es un modelo equivocado y por eso en primer lugar habrá una moratoria de multas, lo que permitirá evaluar de verdad cuál es la eficacia de Madrid Central. En segundo lugar, permitir la circulación por los ejes principales estructurantes de todo el distrito Centro y, después de la evaluación y hablar con todos los sectores afectados, cerrar definitivamente este modelo. Y, por cierto, también me permito decir que los semáforos de la A-5 tienen sus días contados.

–¿Cuáles serán las siguientes prioridades?

–Hay una degradación del estado de mantenimiento y conservación de la ciudad que es alarmante. También problemas de convivencia en los barrios, de ocupación, de venta ambulante ilegal... Cuestiones que a lo mejor escapan del glamour de las grandes competencias, pero que son propias de un Ayuntamiento como el de Madrid y que generan soluciones rápidas que mejoran la calidad de vida de los madrileños.