Errejón: “Se consuma un pacto vergonzante”

El líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha utilizado su turno de palabra para exponer sus líneas programáticas tras aseverar que “hoy se consuma una investidura con un pacto vergonzante, en un clima enrarecido porque el Partido Popular, elección tras elección, no deja de perder votos y diputados aceleradamente”. Y ha aseverado que “Vox va a regalar cuatro años más al PP”.

En lo que se refiere a las informaciones sobre su supuesta relación con la Púnica, Errejón ha afirmado que “lo de la cacería ya se lo escuchamos a Cifuentes, Esperanza Aguirre y a Ignacio González. Este es un Gobierno que nace débil. No tiene nada que ver con que usted sea mujer, nos nos ha explicado si usted comenzó la mayor rebaja fiscal cuando decidió no pagar el IBI durante cinco años”. Afirma que la corrupción también son “los retrasos del Metro”. “Ustedes nos salen demasiado caros”, ha añadido. De acuerdo con sus palabras, “Aguado pone los escaños y Vox pone las ideas”. A Aguado le ha dicho que “está cometiendo un error. Ofrecimos todo lo que estaba en nuestra mano, pero usted rechazó nuestra mano tendida. No sólo es sostener la corrupción endémica del PP, es abrir la puerta a VOX, a la trampa de la culpabilización de los débiles”.

Errejón no cree que Ayuso aguante toda la Legislatura: “Esto es una disputa por el tiempo, para frenar a la Justicia. No apuesto a que aguante los cuatro años”. En lo que se refiere a la palabra más escuchada, la libertad, ha dicho que “si se vive con miedo, no se puede ser libre”.