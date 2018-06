Estudiar en un colegio público bilingüe te hace más listo

Rocío Ruiz - Los alumnos que estudian en centros bilingües de la Comunidad de Madrid obtienen mejores notas que los que van a un centro también público y no es bilingüe. Y las notas no son mejores sólo en Inglés, sino también en otras asignaturas como Lengua Española y Matemáticas, dos materias troncales que se imparten en castellano. Lo constata el último informe de Evaluación del Programa de Enseñanza bilingüe que se realiza cada dos años y que fue presentado ayer por el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, quien ayer aseguró con rotundidad, a la vista del informe, que «impartir asignaturas en inglés no reduce el nivel de competencias alcanzadas por los alumnos en esas asignaturas». Deshace el mito de aquellos que piensan que un niño que estudia Geografía e Historia en inglés durante la ESO no sabe lo mismo que uno que cursa la misma materia en castellano. No sólo tiene los mismos conocimientos, sino que, además, saca mejores notas. Y no sólo en esta materia, sino en otras también, según concluye el estudio. ¿Cuál es la causa? «Distintos estudios científicos confirman que el bilingüismo te hace más listo. El hecho de hacer un esfuerzo y aprender en dos idiomas mejora la capacidad cognitiva de los alumnos y su capacidad de aprendizaje de otras asignaturas. Hay muchos estudios neurocientíficos que lo confirman, de la misma manera que también constatan que la probabilidad de padecer alzhéimer es menor», explica Ismael Sanz, director general de Becas y Ayudas al estudio de la Comunidad.