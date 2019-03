Ferraz oculta a Pepu

Mañana los tres candidatos a las primarias del PSOE de Madrid para liderar la lista al Ayuntamiento de la capital debatirán sus propuestas a puerta cerrada, sin posibilidad de réplica y por bloques predeterminados. Ni siquiera la prensa podrá estar en la misma sala que Pepu Hernández, Manuel de la Rocha y Chema Dávila, a quienes tan sólo acompañará un moderador. La militancia podrá seguir el «trepidante» debate por el canal de Youtube del PSOE-M, que tiene 752 suscriptores y en la página web del partido por «streaming».

«No se me ocurre un sitio más pequeño donde esconder a su candidato», bromeaban ayer al respecto en el entorno de la candidatura de Dávila, mientras que desde el equipo de Manuel de la Rocha se calificaba el debate como «monólogo a tres» por la rigidez de su formato. Y es que los rivales del candidato «del aparato» –recordemos que el ex entrenador de baloncesto fue presentado a bombo y platillo y respaldado por Pedro Sánchez–, consideran que desde la dirección nacional del partido se están tratando de ocultar las carencias de Pepu, que fundamentalmente se refieren a su desconocimiento de la ciudad y la falta de un proyecto concreto para gobernar después de mayo.

Lo cierto es que si bien el formato aprobado por el Comité de Organización ya se dio en las pasadas primarias al PSOE-M entre los entonces candidatos José Manuel Franco, Eusebio González-Jabonero y Juan Lobato, también en las anteriores, entre Sara Hernández y Juan Segovia, los candidatos escogieron hacer el debate público en un medio de comunicación para intercambiar sus propuestas en el año 2015 de forma accesible a la militancia.

Porque, según consideran desde los equipos de los rivales de Hernández, la «protección» que se ha desplegado en torno a Pepu, puesto que tanto de la Rocha como Dávila querían debates públicos y así lo han reclamado desde el inicio del proceso, obedece a la «pobre respuesta» que tiene el candidato de Ferraz a las preguntas de la militancia. «En las agrupaciones, cuando exponen sus proyectos, no tiene nada que ver Manolo (De la Rocha) con toda su experiencia, con Pepu, que todavía no conoce bien la ciudad y sus necesidades», señalan, y añaden que el «encorsetado» debate busca esconder sus carencias como «paracaidista».

Igualmente, desde el equipo de Chema Dávila apuntan a que en los cálculos de Ferraz «no les beneficia que el debate sea público», porque si no habrían accedido a la petición de los otros dos candidatos a las primarias. «Es una decisión política y se escudan en que es un proceso interno, cuando hay precedentes de que en otras primarias sí hubo debates públicos a petición de los candidatos», recuerdan, puesto que tanto el concejal madrileño como el ex alcalde de Fuenlabrada sí estaban dispuestos a hacerlo en algún medio de comunicación. «Incluso propusimos que hubiese público aunque no hiciesen preguntas y se negó rotundamente», aseguran.

En el debate, que tendrá una duración de 50 minutos, los candidatos harán una pequeña presentación y, posteriormente, se tratarán tres bloques: Madrid, modelo de ciudad; Servicios Sociales y Empleo; y Urbanismo y Vivienda. Cada uno de ellos tendrá distinto orden y todos tendrán la oportunidad tanto de abrir como de cerrar un bloque. En concreto, Dávila abrirá el turno de presentaciones y el último bloque del debate. De la Rocha abrirá el tema centrado en el modelo de ciudad y Pepu Hernández el dedicado a Políticas Sociales, según acordaron ayer representantes de las tres candidaturas del Comité de Garantías Electorales y de la Comisión Regional de Garantías Electorales.

«Curiosamente», según destacaron desde la candidatura de Dávila, pese a que tanto el concejal como De la Rocha defendían debates públicos, finalmente el Comité Organizador ha decidido ajustarse a la propuesta del equipo de Pepu Hernández, por lo que el dictamen se ha hecho con su disconformidad, si bien confirmaron que acudirán al debate. «Pretendíamos que fuese en un medio de comunicación para que tuviera más difusión», defendieron desde el equipo de Dávila.

Del mismo modo, la candidatura de De la Rocha había propuesto realizar el evento en el Ateneo y con la posibilidad de aceptar preguntas de los militantes, pero también recibieron la negativa de los de Hernández. Es por ello que también han mostrado su disconformidad con la decisión del Comité de Organización y denuncian que «no se ha permitido la réplica después de cada intervención, así que no es un debate, es un conjunto de monólogos sucesivos», por lo que plantean utilizar parte de sus intervenciones para poder hacer réplicas y preguntas a los otros candidatos.

En cambio, desde parte de la militancia se criticaba precisamente el enfrentamiento de los candidatos de las primarias a su rival que cuenta con el respaldo del «aparato». Así, apuntaban a que tanto De la Rocha como Dávila recibieron el apoyo de la dirección para ocupar sus puestos de diputado en el Congreso y concejal en el Ayuntamiento respectivamente, y reclamaban que las primarias son «sólo para el cabeza de lista a la capital».

Lo mismo ha reclamado Pepu en las escasas entrevistas que, en comparación con sus rivales en las primarias, ha concedido desde que fue presentado como pre-candidato. En ellas defendía la «unión» y no la «confrontación» con los otros aspirantes a encabezar la lista del consistorio madrileño. Al respecto, tanto desde el entorno de Dávila como del de De la Rocha opinan que es «miedo» tanto a «confrontar su proyecto con el de los otros candidatos», como a «quedar en evidencia» ante los militantes, que muy difícilmente podrán seguir el debate a través de internet un jueves a las once de la mañana.

El próximo sábado 9 de marzo será la votación que, en caso de no proclamarse un ganador con más del 50% de los votos, se irá a una segunda vuelta entre los dos con más respaldo, que tendrá lugar el próximo 16 de marzo. De la Rocha ya ha valorado ofrecer a Dávila sumar los votos contra Hernández en segunda vuelta.