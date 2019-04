Garrido se ofreció a Aguado hace una semana para “ayudar” a Cs a ganar

No comentó nada a nadie, ni siquiera a las personas de su entorno más cercano. Por eso, la incorporación a Ciudadanos del ex presidente regional Ángel Garrido pilló por sorpresa a todo el mundo. En el Partido Popular creyeron incluso, en un primer momento, que la jugada política (sin precedentes) se trataba de una broma.

El acercamiento a Ciudadanos se produjo hace una semana, justamente el mismo tiempo que Garrido llevaba excusándose de los actos de campaña del Partido Popular con el argumento de que se encontraba enfermo. Garrido llamó por teléfono al candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y le contó que no se sentía cómodo con el trato que le había dado el partido a él y a algunos de sus consejeros (Garrido se enteró por la prensa de que no iba a ser el candidato del PP a la Comunidad). Después ofreció a Aguado su “ayuda” para contribuir a que se convirtiera en presidente de la Comunidad en las elecciones del 26 de mayo próximo. En el transcurso de la conversación telefónica, Garrido confesó a Aguado que el PP ya no representaba los ideales que él tenía y, en cambio, sí estaba más próximo a los ideales de centro de la formación naranja.

Garrido y Aguado comparten amistad desde hace cuatro años y han sigo “enemigos” bien avenidos. Un ejemplo ha sido el último pacto de presupuestos de la Comunidad de Madrid.

Fuentes consultadas aseguran que, aunque el ex presidente regional ocupa el número trece por la lista a Cs, “en ningún momento se ha hablado de cargos”.