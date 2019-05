Ignacio Aguado: "No hay un juego de tronos con Ayuso por la derecha"

A tres días de las elecciones, Ignacio Aguado, el candidato a la Comunidad por Ciudadanos, cree que los días más duros de la campaña han pasado. Se ve ganador. Incluso ha sacado tiempo para llevar a su hijo Guille todos los días a la guardería. «Y la mayoría de ellos llego a bañarle», dice orgulloso. Ya ha perdido la cuenta de todos los kilómetros que ha recorrido por la región para contar su programa durante las últimas semanas con su Volkswagen Tiguan. Un todoterreno familiar, diésel, aunque lo suficientemente nuevo como para poder entrar en Madrid Central y en el que sólo pueden acompañarle tres personas de su equipo porque «no caben más por la sillita del niño». «No, no llevo coche oficial para mi campaña, llevo el mío», dice.

A estas alturas, ¿cómo ve la campaña?

Lo que se está escenificando son dos modelos para la Comunidad de Madrid: por el que apuestan Gabilondo y su socios de Podemos, que es replicar el modelo fracasado en Andalucía de subir impuestos, más intervencionismo, más regulación, o el que defiende Ciudadanos, que es más libertad, más apoyo a los autónomos y a las familias. Le agradezco a Gabilondo que anuncie de antemano lo que quiere hacer para que todo el mundo se entere que es recuperar los impuestos de donaciones y sucesiones, patrimonio...e ir de la mano de los dos Podemos con Isabel Serra y Errejón.

¿Se ve como presidente?

Claro. Tenemos el mejor proyecto.

¿Al final, Ángel Garrido, el ex presidente regional, ha sumado o ha restado a Cs?

El talento y la moderación siempre suma. Quiero rodearme de los mejores y Ángel es, sin duda, uno de ellos.

¿Cree que va a haber sorpasso naranja, como ocurrió en las generales?

Sí. Vamos a ganar las elecciones. A Ayuso la veo desmotivada, con los brazos caídos. La animo a que unamos fuerzas porque nos podemos encontrar con Gabilondo, el emisario de Sánchez, gobernando la Comunidad con los dos Podemos (el de Errejón e Isa Serra) y que apuesten por eliminar la escuela concertada o subir más los impuestos. No podemos permitirnos el descarrile de la Comunidad.

¿Hay un juego de tronos entre Vd. y Ayuso por el liderazgo de la derecha?

No hay un juego de tronos con Ayuso por liderar la derecha, no tengo ningún interés porque la Comunidad de Madrid es de centro liberal. Quiero que haya una fiscalidad baja y que la Comunidad siga progresando socialmente, que no se deje a nadie en la cuneta.

¿Cree que por el «trono» hay que cambiar líneas rojas?

No soy partidario de llegar al poder a cualquier precio. El poder tiene que ser un medio para lograr tus objetivos y no vale llegar como lo ha hecho Pedro Sánchez, pactando con separatistas y con quien abiertamente quieren liquidar la convivencia entre los españoles.

Vd. tiende la mano a Díaz Ayuso, pero ella en cambio se la quita...

La veo un poco obsesionada con nosotros y cada minuto que pierde atacándonos es tiempo que perdemos para explicar a los madrileños lo que se les viene encima si gobierna Gabilondo con Podemos. La animo a que no se confunda de adversario. Yo no lo soy. Tenemos un rival que ya ha ganado el Gobierno de España y no quiero sufrir sus efectos. La realidad es que estamos muy empatados en escaños. Los madrileños le están pidiendo madurez.

¿En qué se diferencia de Ayuso?

Somos dos partidos distintos. El PP es conservador y lleva gobernando 24 años. Evidencia un agotamiento de ideas que es cada vez más palmario. Por esto es necesario un cambio y que un partido de centro liberal lidere la Comunidad de Madrid.

Si después de las elecciones los votos de Cs sumaran con los del PSOE, ¿estaría dispuesto a tender la mano a Gabilondo?

No, por ser coherentes con nuestros principios y con nuestra situación en el centro político de la Comunidad de Madrid y en toda España. Nosotros no nos vamos a dejar arrastrar por su deriva. Estamos en el centro por convicción, no por estrategia.

¿Hay que temer que Vox irrumpa en la Asamblea?

Lo que hay que hacer es construir un proyecto y ponerlo en marcha. Estoy convencido de que Cs tiene el mejor de todos y que es el proyecto que mejor se parece a los madrileños y a la sociedad civil.

Con el PP ya ha dicho que pactaría; con el PSOE, no. ¿Y llegado el caso, lo haría con Vox?

Hay que esperar hasta el 26 de mayo. Veremos a ver si entra o no en la Asamblea y si es decisivo o no. Mi apuesta es presentar un programa atractivo para que ningún grupo parlamentario vote en contra. Que Vox decide votar en contra... Pues tendrá que explicarlo a sus votantes.

¿A quién va a pasar más factura la fragmentación de partidos, al bloque de las derechas o el de las izquierdas?

Afortunadamente hay más alternativas, pero si somos capaces de concentrar el voto en el centro me importa poco que haya más proyectos políticos.