Isabel Díaz Ayuso: "No voy a estar más de ocho años como presidenta"

Ya dijo Aznar a Rajoy que ocho años eran suficientes para un presidente de Gobierno e Isabel Díaz Ayuso, la candidata popular a la Comunidad de Madrid, parece que ha tomado buena nota de la afirmación del cuarto presidente de nuestro país. Ella misma se aplicaría el consejo si tomase las riendas de la región. Está convencida de que tiene bastantes papeletas para convertirse en presidenta de los madrileños a partir del próximo 26 de mayo y, para ello, está recorriendo la Comunidad de punta a punta. Lo mismo hace campaña en una vaquería que en una almazara, en una industria o en el Salón del Gourmet. Díaz Ayuso responde a las preguntas de LA RAZÓN en la sede del PP, en la sala que da al balcón en el que tantas veces presidentes y presidentas del partido se han asomado para festejar los triunfos ante los enfervorizados votantes. Posa para las fotos, pero no puede evitar mirar por el cristal de la ventana y soñar con el día en que pueda ser ella la que salude desde el balcón de la victoria.

¿Qué valora de un político? ¿Es suficiente tener buena oratoria o ser conocido por algo concreto?

Lo importante es que seas una persona que escucha, que te sepas rodear de buenos equipos, que pienses siempre en el beneficio ajeno y que sepas apagar tus egos porque esto no es eterno. Has venido a remangarte y, temporalmente, a cambiar las cosas. Yo, por ejemplo, cuando sea presidenta de la Comunidad no estaré más de dos legislaturas. Estaría ocho años porque, a partir de ahí, te relajas. En los cargos hay que estar temporalmente. Creo en la regeneración política.

El líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, dice que estaría dispuesto a pactar con usted, que la quiere como vicepresidenta. ¿Va a aceptar un pacto o a ofrecérselo?

Salgo a ganar por una amplia mayoría y, si hay que pactar, me quiero entender con todos los partidos. Será en base a lo que digan los ciudadanos en las urnas. Que opinen primero los madrileños.

Las encuestas revelan que tiene posibilidades de gobernar. ¿Hasta qué punto tienen credibilidad para usted estos pronósticos?

Lo más importante es pensar qué programa quieres para los madrileños y qué quieres cambiar.

¿Le inquieta que Vox no haya nombrado aún a su candidato a pocas semanas de las elecciones? En el futuro podría tener que pactar con él, según revelan los sondeos.

No opino. No sé qué estrategia es la suya ni si tienen candidatos o les faltan. Desde el mes de enero, José Luis Martínez Almeida y yo somos candidatos ilusionados y lo que queremos es recuperar el votante del PP, llamar al voto joven y cuidar al votante que nunca se fue.

¿Cree que el resultado de las elecciones generales podría influir en las autonómicas?

Sí, pero lo que no sé es en qué sentido. Estoy convencida de que Pablo Casado va a ser el próximo presidente del Gobierno porque los españoles no podemos más, estamos cansados de un gobierno con tintes tiranos que pacta con los independentistas y con los herederos políticos de Batasuna y ETA. Mientras, el socialismo de Madrid mira para otro lado, cómplice de todo. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid siguen perjudicados para pagar la fiesta independentista.

Si fuera presidenta, ¿qué haría en los cien primeros días de Gobierno?

No voy a hacer una cosa, sino muchas. Para mí es prioritaria la sanidad, la economía, que creemos puestos de trabajo y que cada vez venga más gente a invertir a Madrid. Luego atendería sectores concretos: me importa mucho la infancia; me preocupa que los adolescentes y los jóvenes encuentren su propio camino con la mejor formación y una vivienda para que puedan emanciparse y, por encima de todo, me preocupan los mayores.