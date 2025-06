El rector de URJC reclama apoyo económico a Ayuso

La Comunidad de Madrid y los rectores de las universidades madrileñas negocian la nueva ley de universidades (Lesuc) en un ambiente de cordialidad. Quedó patente en la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Abraham Duarte. Es lo que trascendió de del discurso del rector, que tendió una mano amiga a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un momento clave de la negociación cuando otros rectores, en circunstancias parecidas al hacerse con el cargo, han pronunciado discursos más ácidos dirigidos al Ejecutivo autonómico.

Así, uno de los ejes centrales de su intervención fue la cuestión económica. El rector no eludió la situación actual de tensión presupuestaria que atraviesan las universidades públicas. «Nos encontramos en un escenario de dificultad económica que requiere un gran esfuerzo colectivo para contener el gasto y preservar la viabilidad de nuestra universidad», advirtió, pero se mostró dispuesto a buscar soluciones. «Manifiesto aquí mi compromiso para trabajar decididamente por la mejora de la financiación de esta universidad», remarcó. Y dirigiéndose a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que estuvo presente en el acto, reclamó apoyo institucional. «Confío, querida presidenta, en tu respaldo para dotar a la Universidad Rey Juan Carlos de los medios necesarios para seguir prestando un servicio público de calidad». En este contexto, defendió que «las medidas excepcionales» que ya se están tomando «solo se pueden entender desde el compromiso con la sostenibilidad y la excelencia académica».

Pero este catedrático en Ciencias de la Computación e IA puso el acento, curiosamente, en la importancia de las humanidades en un momento marcado por la expansión de la inteligencia artificial y la digitalización. «Las ciencias sociales y las humanidades adquieren centralidad. Ahora, más que nunca, hay que hablar de valores», afirmó. En su opinión, disciplinas como la filosofía, la historia, el arte o la sociología «son nuestras aliadas para ser más humanos en un mundo cada vez más automatizado. Un mundo tecnológico sin valores es la dictadura perfecta», alertó.

Es por esto por lo que reparó en la necesidad de formar profesionales no solo competentes, sino también éticamente responsables. «Debemos formar profesionales que no solo sepan programar, sino que comprendan el impacto humano que hay detrás de cada línea de código».

El rector vinculó el papel de la universidad con la defensa activa de los valores democráticos. «La universidad debe contribuir a defender y a fortalecer la libertad y los valores democráticos. Sin libertad no hay excelencia, sin libertad no hay innovación, sin libertad no hay futuro», recalcó en un momento en que la libertad académica se ha cuestionado en la Universidad de Harvard por la controversia con la administración de Donald Trump.

La presidenta madrileña, por su parte, valoró el perfil «idóneo» del nuevo rector y defendió la Ley de Universidades madrileñas como herramienta para llevar una vida universitaria «en libertad», donde «dar un curso, una conferencia y no sentirse extraño ni perseguido ni acosado por ello y donde los alumnos no se vean obligados a hacer huelgas».