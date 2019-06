Javier Trinidad: "Hay que intentar apaciguar a todos"

Recién elegido para la Presidencia de la Mesa de la Asamblea, Juan Trinidad llega ya bregado en las obligaciones de este órgano parlamentario puesto que fue el vicepresidente primero durante la pasada legislatura. Ahora, se cambia el puesto con la ex presidenta, Paloma Adrados, que ocupará la vicepresidencia que Trinidad ha dejado vacante.

¿Piensa cambiar algo del funcionamiento de la Asamblea?

No. Paloma Adrados en la legislatura pasada lo hizo bien. Se empezó el proceso de modernización de la Asamblea con la nueva web, el hemiciclo renovado, así como la digitalización y la presentación telemática del registro y todo eso se va a continuar.

¿Qué opina de que su portavoz asegure que no han cedido votos a Vox?

Lo que ha dicho el portavoz es cierto, nosotros teníamos un compromiso con el Partido Popular y en la vicepresidencia nosotros hemos votado al PP, a Paloma Adrados.

¿Qué supone tener en la mesa a un miembro de un partido con quien no quieren llegar a acuerdos?

En la Mesa no se habla de política, de lo que se habla es que se cumpla el reglamento. Es un órgano técnico y de funcionamiento de la Asamblea, no es político, y todo el que esté será bienvenido.

¿Qué le parece el recurso al Constitucional que ha anunciado Más Madrid respecto a la constitución de la Mesa?

Lo respeto. Todo el mundo tiene derecho presentar recursos cuando creen que hay algo que no es correcto, que no está de acuerdo a la legalidad. Pero, sinceramente y particularmente, no veo ningún motivo para el recurso. Más Madrid no ha obtenido representación porque no ha obtenido votos suficientes y no ha conseguido negociar con otras fuerzas políticas su presencia en la Mesa. Que luego el Tribunal Constitucional decide que tiene razón Más Madrid pues nada, pues se revierte la situación y ya está, pero creo que no tiene recorrido

¿Con seis grupos parlamentarios, cómo plantea la presentación de iniciativas para que los plenos no sean eternos?

Eso le corresponde a los portavoces. Es verdad que somos seis grupos y habrá que intentar ser un poco moderados y autocontenerse para que los plenos no lleguen hasta las dos de la mañana, pero entiendo que todo el mundo quiere tener máximo número de iniciativas.

¿Le espera una legislatura convulsa?

Estamos acostumbrados ya al cambio que se produjo en la legislatura anterior. Todo el mundo puede defender sus ideas aunque sean antagónicas, con toda la vehemencia que sea, pero con respeto.

¿Teme que haya un cruce de denuncias entre diputados como en la pasada legislatura?

Si se llega a esa situación llamaré a los diputados a que mantengan el debido decoro y la debida cortesía parlamentaria. Si no es así hay un reglamento que contempla este tipo de actitudes y una serie de sanciones. Antes de eso hay que intentar apaciguar a todo el mundo porque tampoco es cuestión de andar sacando la vara a la mínima.