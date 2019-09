La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, ha revocado a su hermana como coordinadora de mensajes y redes sociales en el Consistorio, tras el importante rechazo que reflejaron ayer sus vecinos en una cacerolada, según ha podido confirmar este diario.

Ayer, la regidora aseguró que no revocaría el decreto que nombra a su hermana como nueva coordinadora de mensajes y redes sociales, un cargo de confianza con una remuneración de 52.000 euros. A su juicio, no están “incurriendo en ninguna ilegalidad”.

Hoy, la alcaldesa, como ha adelantado la Cadena Ser, ha cambiado de opinión después de que ayer el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, le pidiera que diera marcha atrás por una “cuestión estética” al nombramiento de su hermana. “Estéticamente se puede hacer mejor. No nombraría a una hermana o familiar para un cargo público, como considero que es poco estético no lo haría. Respeto su decisión pero como secretario general no puedo estar de acuerdo”, argumentó Franco.

Como explican la alcaldesa a través de un comunicado su decisión, pero siempre en defensa de su hermana: “Asumo la responsabilidad que la ciudadanía me otorga y ceso a la que considero que es una persona capaz, profesional y que hubiese sido un activo incuestionable para esta ciudad. Ha coincidido que es mi hermana”, señala la alcaldesa.

“Mi hermana está recibiendo una presión innecesaria”

“Quiero ser coherente: del mismo modo que Móstoles me otorga la potestad para decidir, también me la puede quitar, y yo he venido aquí a mejorar la vida de la ciudadanía de Móstoles y quiero que siga siendo así. Mi hermana está recibiendo una presión innecesaria que me empuja a tomar esta decisión reconociendo que para el ejercicio de su responsabilidad era una persona idónea. Es un acto de humildad y sinceridad. No es una rectificación: es un acto de coherencia después de que la ciudadanía se mostrase en contra de una decisión lícita. Humildad, porque eso es lo que espera Móstoles de mí”.