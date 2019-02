La alcaldesa de Móstoles y el acuerdo imaginario sobre los colegios

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, sigue sin resolver los problemas de mantenimiento de los colegios públicos de Móstoles. Y no sólo eso, la indignación de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa), que representa a las familias de unos 40.000 estudiantes, crece a medida que van saliendo a la luz nuevos detalles que, a su juicio, permiten constatar la «manipulación» y «falta de claridad» de la regidora del PSOE. Primero quiso llevar a pleno una declaración institucional que recogiera el compromiso de todos los grupos políticos para resolver los grandes problemas que sufren los colegios y que son competencia municipal, sin que se lo pidieran los padres. Después, ésta decidió citar a la Fampa a una reunión para el día de ayer que los padres cancelaron porque consideraron que convocar a un encuentro con menos de 48 horas de antelación, con un fin de semana por medio, no era un margen de tiempo suficiente.

Al parecer, el objetivo de la alcaldesa era hacer ver a los padres que «se está trabajando con la Comunidad de Madrid para poder firmar un convenio que implicaría un acuerdo definitivo para financiar y ejecutar obras para las cubiertas de los centros, el cambio de las redes de saneamiento y la sustitución integral de todas las carpinterías (ventanas, persianas...) de los colegios». Así lo expuso en una carta dirigida a los directores de los colegios en enero y pretendía contárselo a los padres ayer, aunque finalmente la reunión no se produjo. Lo sorprendente es que la Consejería de Educación ayer mostró su «perplejidad» al comprobar que la alcaldesa «está usando de manera torticera a la Consejería de Educación para argumentar que se está negociando un convenio con ella cuando no hay negociación alguna», dijo a LA RAZÓN. «El único contacto que hay entre ambas partes es la petición por parte de la alcaldesa del modelo de convenio que hace la Consejería de Educación con otros municipios para poder estudiarlo. Pero parece que no tiene tiempo ni interés en estudiarlo porque a la consejería no le envía ni proyectos, ni informes, ni planos, ni presupuestos... Nada de lo necesario para poder completar un convenio y empezar a negociar». De ahí que la Consejería de Educación instara ayer a la alcaldesa «a que tenga a sus centros en las mejores condiciones de higiene, sanitarias y de mantenimiento posible, ya que es su obligación con los alumnos y con sus familias».

Posse y su compromiso con la educación

La regidora, Noelia Posse, asegura que ha tratado de mantener su «compromiso inequívoco» con la educación pública tratando de canalizar «todas las propuestas de los padres de alumnos en torno a las necesidades de los centros, la mejora de sus infraestructuras y mantenimiento».