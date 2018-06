La Asamblea rechaza que los colegios abran hasta julio

Ni los colegios continuarán abiertos 15 días más de lo previsto antes del verano para que los alumnos puedan asistir, ni habrá talleres desde el 1 de septiembre para que los padres puedan conciliar, como proponía Ciudadanos en una iniciativa que se debatió ayer en la Asamblea. La propuesta estuvo a punto de salir adelante después de que se acordara la redacción de un nuevo texto que finalmente Podemos y PSOE se negaron a firmar. Se abstuvieron en la votación. El Grupo Popular la rechazó desde primera hora de la sesión plenaria cuando el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, preguntó al presidente madrileño, Ángel Garrido, si apoyaría su iniciativa. Más aún, le instó a «ponerse el gorro de padre» para atender esta reivindicación. Pero Garrido acabó acusando a Aguado de «querer torturar con sus horarios a los profesores» y manifestó sentirse «hasta el gorro» de las propuestas de Ciudadanos que tachó de «demagógicas».

Garrido sacó a relucir una carta del consejo de directores de colegios públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial en la que se mostraban abiertamente en contra de la iniciativa de la formación naranja para que los centros escolares se mantengan cerrados sólo durante en el mes de agosto. «Esta medida es un ataque frontal a la labor que realizamos, por esa razón solicitamos que retiren dicha propuesta y le den a la educación pública la importancia que merece».

Los profesores trabajan hasta el 1 de julio y desde el 1 de septiembre porque, en esas fechas, cuando no hay alumnado en las aulas porque está de vacaciones, los docentes aprovechan la organización pedagógica en los centros «esencial para el buen funcionamiento de los colegios públicos». Peder esos días y tener que atender al alumnado «iría en contra de dar una educación de calidad en la enseñanza pública», decían. La carta que sacó a relucir Garrido dio que hablar. Ciudadanos no le daba validez con el argumento de que «el consejo lo forman cuatro directores y son nombrados a dedo por la Consejería y su junta de portavoces no se ha reunido para elaborarlo».

Ciudadanos quería, en realidad, que los colegios se mantuvieran abiertos para que hasta el 1 de julio y desde el 1 de septiembre se hicieran talleres gratuitos en los centros para poder facilitar una mayor conciliación laboral y familiar. Ayer, el sindicato de profesores ANPE rechazó también la iniciativa con argumentos similares a los de los directores.

Mientras, el presidente de Cs, Albert Rivera, presentaba en el Congreso de los Diputados su ley de Conciliación, Igualdad y Apoyo a las Familias, que, entre otras medidas, propone ofertar clases de inglés gratuitas durante todo el mes de julio con profesores nativos para favorecer a «muchos padres que tienen dificultad para conciliar» su vida laboral y familiar. La ley pretende establecer diez semanas de permisos de paternidad y maternidad.