Los Fesser no tocarán en las fiestas de Aravaca en solidaridad con Luis Pastor

“No vamos a tocar en Aravaca sustituyendo a Pedro Pastor el 8 de septiembre”. Así de tajantes se han mostrado Los Fesser en su Twitter para explicar que no tocarán en detrimento del cantante y su padre, Luis Pastor, quienes fueron removidos del evento alegando que “el Consistorio había prohibido exclusivamente su concierto” y achacando falta de libertad de expresión en España.

El grupo ha desvelado que no tenían conocimiento de la situación y que, nada más enterarse, decidieron rechazar la invitación: “Cuando confirmamos la fecha no sabíamos que era para reemplazar a otro artista al que habían cancelado injustamente. Nos hubiera encantado tocar, con la oportunidad que supone para una banda pequeña como la nuestra, no solo de darnos a conocer allí sino de conseguir financiación para la salida de nuestro nuevo disco. Pero en estas circunstancias no nos parece correcto y preferimos renunciar a ello”.

En el mismo escrito, además, afirman haber hablado con Pedro Pastor: “Hemos hablado con él para que nos contara de primera mano lo ocurrido y nos parece injusto, de modo que en solidaridad con él y con la música, hemos decidido no tocar. Si alguna vez hemos protestado por algo ha sido precisamente para apoyar la expresión musical y artística en todas sus formas”.

Tras los hechos que salpicaron al padre y al hijo, Luis y Pedro Pastor fueron invitados por Ada Colau para cantar en las fiestas de la Mercè. La alcaldesa expresó a través de un tweet que “era una alegría y un honor anunciar que ambos actuarían en las fiestas de Barcelona. Una sociedad abierta y democrática sólo es posible con una cultura libre, crítica y sin mordazas”.