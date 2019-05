Madrid Central: Europa obliga a restringir el tráfico

Madrid, Barcelona y el área del Llobregat son las zonas marcadas por la Unión Europea que sobrepasan los límites de contaminación del aire. Así, para evitar una sanción, el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a tomar medidas.

De este modo, el actual Gobierno, en su anteproyecto de ley de cambio climático –aprobado en Consejo de Ministros, pero no en el Congreso– recoge que, ya que «el 70% de las emisiones de CO2 se producen en las ciudades, insta a los municipios de más de 50.000 habitantes a fomentar la introducción de medidas de lucha contra el cambio climático. Entre otras, la creación de una zona de bajas emisiones no más tarde de 2023», que en el caso de la capital sería Madrid Central, incluido dentro del Plan A de Calidad del Aire. «Gracias a la credibilidad» de planes como éste «se concedió una prórroga y no se inició el procedimiento contra España en el Tribunal de Justicia Europeo», aseveran desde Ecologistas en Acción por lo que a su juicio «nadie en la Comisión entendería que ahora se suspendiera su principal medida». Ecologistas asegura que España podría enfrentarse a una multa de hasta 2.000 millones de euros porque la sanción puede ser de 100 millones cada semestre de incumplimiento y el país infringe los topes desde 2010. En mayo de 2018 la Comisión Europea (CE) anunció que no llevaría a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por exceder los límites de contaminación del aire ya que el país había previsto o puesto en marcha medidas para atajar el problema que le parecieron apropiadas.

Por su parte, la responsable de Medio Ambiente en el Gobierno de Manuela Carmena, Inés Sabanés, defendió ayer el mantenimiento del área restringida al tráfico. En Twitter, Sabanés aseguró que «a parte de bravatas –en referencia a las palabras de Almeida– tendrán que tener una alternativa al Plan A modelizada, que exprese con datos la viabilidad y voluntad de cumplir con la ley y proteger la salud».

La delegada recordó que la creación de Madrid Central viene marcado por «normativa europea y estatal para ciudades que incumplen la calidad del aire». La capital rebasa los límites desde 2010, cuando se comenzó a medir el dióxido de nitrógeno. Insistió en el apoyo ciudadano a esta medida, que a su juicio muestra que casi la mitad de los vecinos del distrito centro, el 49%, votasen a Más Madrid.