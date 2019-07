Madrid: repetir las elecciones costaría más de seis millones

La falta de acuerdo de gobierno en la Comunidad empieza a tener consecuencias. La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que el hecho de que haya un gobierno en funciones está ocasionando que haya «organismos que dejen de tener direcciones políticas, que administraciones institucionales no puedan nombrar a su nueva directiva o que nos encontremos con unos presupuestos prorrogados».

Y no sólo eso, de momento, en la Asamblea de Vallecas las obras necesarias para reubicar a los grupos políticos están paralizadas ante la incertidumbre que genera la situación. Y es que los grupos parlamentarios tienen asignados un determinado número de metros cuadrados en función de la representación obtenida en las urnas. Así, por ejemplo, el PP vería reducido su espacio esta legislatura y Podemos y Más Madrid tendrían que compartir planta. Pero aún no ha quedado descartada la posibilidad de repetir elecciones, con lo que las obras de reforma de la Cámara no se llevarán a cabo de momento.

Que hubiera una investidura en el mes de agosto ya supondría un gasto «extra» que no está cuantificado ya que es un mes inhábil y obligaría a trabajar a un mínimo de funcionarios los días de pleno. Mucho más costoso supondría tener que repetir elecciones. Montar todo el dispositivo electoral de nuevo supondría un gasto estimado en seis millones, que es lo que han costado los últimos comicios. Este escenario obligaría a habilitar 1.065 colegios electorales y 7.590 mesas. Además, habría que imprimir 72,6 millones de papeletas para poder votar las 15 candidaturas regionales que se presentaron en las últimas elecciones que se celebraron hace tan solo dos meses.

El efecto económico de una repetición electoral retrasaría la toma de decisión de algunas inversiones, consumo y ahorro que, según el PP, provocaría una disminución de la producción casi 397 millones, una reducción del PIB en 299 millones de euros, además de una pérdida de más de 3.000 empleos.