Manuela Carmena, sobre el programa de Más País: “No me lo he leído”

Campaña, campaña, campaña, campaña. La palabra que más suena en las conversaciones, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Campaña, campaña, más campaña. Los partidos echan lo que les queda para hacerse con el voto de los cientos de miles de votantes indecisos que aún no saben en quien confiar. El debate de ayer pudo servir para aclarar ideas o no, pero el esfuerzo está ahí. Allí cada cabeza de lista dispuso de varios minutos para resumir las medidas más sonadas de sus programas electorales...

Programa electoral que Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid y antecesora de José Luis Martínez-Almeida en el Consistorio, no ha leído. La política apoya a Más País, el partido capitaneado por Íñigo Errejón que quiere formar parte de un gobierno progresista el próximo 10 de noviembre. Varios integrantes del partido llamado casa por casa para tratar de convencer a los votantes de que su voto merecía la pena, entre ellos, Errejón y Carmena. Cuando alguien le preguntó a la ex regidora un asunto del programa, fue muy clara: “Pues mira, te voy a ser sincera, ni me lo he leído”.

El programa electoral de Más País fue presentado el pasado 3 de noviembre. Entre sus medidas más sonadas destaca la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales, traduciéndose en cuatro días de trabajo totales; rebajar la edad del sufragio a los 16 años; impulsar una transformación ecológica de la administración pública, apostando por energías renovables; y aprobando una Ley de Cambio Climático que disminuya las emisiones para el año 2030 en un 55%.