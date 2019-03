La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, nunca gobernaría con Cs, matiza que la número dos de lista que encabeza en Más Madrid, Marta Higueras, no es su sucesora y que le hubiera gustado contar con Podemos e IU. Así lo ha reconocido en una entrevista en Eldiario.es, recogida por Europa Press.

Sobre si se ve gobernando con Cs, la primera edil es rotunda cuando dice que “no”. “No me veo en absoluto gobernando con Ciudadanos”, ha destacado después de una legislatura en la que la formación naranja “se ha implicada en el bloque de derechas”. “La duda que podía verse unos años atrás, ahora está clara. Lo que ha significado que Ciudadanos acepte gobernar en Andalucía con Vox ha determinado que Ciudadanos forme parte de la derecha conservadora, algo que no tiene nada que ver con el proyecto de Más Madrid ni con mi proyecto personal. Yo nunca podría gobernar con Ciudadanos”, ha declarado. Antes de gobernar con ellos, si de Cs depende, “claro” que prefiere irse a casa y añade que tampoco cree que los naranjas quisieran gobernar con ella.

Acerca de situar a Higueras como su número dos ha asegurado que no es elegirla como su sucesora, como se plantea desde “modelos políticos antiguos”. “Me parece muy importante contar con una teniente de alcalde con gran capacidad de coordinación. La coordinación tiene que ser política, no puede ser técnica. Nosotros optamos por una coordinación técnica y no ha resultado eficaz. Yo veo a la número dos del Ayuntamiento como una coordinadora política, no tiene nada que ver con el proceso de sucesión”, ha contestado.

“Mi plataforma no gustó a Podemos”

En cuanto a la decisión de Podemos no de presentarse a las municipales, Manuela Carmena defiende que Más Madrid “es una alternativa buena” con su búsqueda de “equipos buenos y sanos”. “¿Que me hubiera gustado que estuviera Podemos? Pues claro que sí, al igual que me hubiera gustado que estuviera Izquierda Unida. Cuando monté la plataforma creía que les iba a gustar a todos mucho, pero por lo que fuera a Podemos no le gustó y a partir de ahí se han generado unos distanciamientos que lamento mucho”, ha señalado.

Carmena ha reconocio que no ha vuelto a hablar con los líderes de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero tras anunciar la candidatura de Más Madrid aunque estaría “encantada de seguir hablando pero no ha surgido”.

Lo que tiene claro es que con ella Más Madrid no se conformaría como partido político de cara a futuras elecciones generales. “Lo que puedan hacer las personas que están no lo sé, pero mi idea no es que sea un partido político, no tiene una vocación de partido político de futuro, sino que tiene una vocación de actuar como plataforma electoral municipal”, ha contestado. Sobre la propuesta electoral de IU, Anticapitalistas y La Bancada, la alcaldesa no descarta incluirles en un futuro Ejecutivo si alcanzasen el cinco por ciento mínimo. “¿Por qué no?”, ha contestado.

“Vox es volver al mundo de cuando tenía 18 años”

También ha dado su opinión sobre Vox, formación que le deja “muy descorazonada”. “Me cuesta entender que todas esas propuestas tienen que ver con un mundo en el que yo viví cuando tenía 18 años. Es un retroceso en la historia”. Así, ha lamentado ese “deseo de volver atrás, a un mundo que fue una limitación de los derechos y las libertades de todos, que significó esa España atrasada, esa España que era como el patito feo de Europa”.