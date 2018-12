Prolongado el escenario de contaminación

Ante la mejora de los índices de contaminación pero con una previsión meteorológica adversa el Ayuntamiento de Madrid decidió ayer prolongar el episodio de polución aunque suavizando las medidas que se activarán hoy. En concreto, se mantiene la limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y accesos a la ciudad desde la M-40, así como el fomento del uso del transporte público.

La diferencia radica en el escenario que se aplica puesto que ayer estaba en vigor el escenario 2, que junto a la limitación de velocidad limita el aparcamiento en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a todos los vehículos que no sean los residentes en su barrio y aquellos con etiqueta ambiental CERO. Sin embargo, al ser día festivo, los parquímetros no están activos de modo que no se ha notado el cambio de escenario. Hoy estará vigente el escenario 1 y, antes de mediodía, el consistorio madrileño anunciará las medidas que se aplicarán el sábado.

Se da la circunstancia de que el pasado miércoles no hubo altos índices de contaminación que supusieran un pre-aviso para mantener activo el protocolo –dos estaciones de la misma zona que superen durante dos horas consecutivas y de forma simultánea los 180 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno–. Sin embargo ante la previsión meteorológica adversa, con ausencia de viento y precipitaciones, el área de Medio Ambiente y Movilidad ha preferido prolongar el episodio de contaminación, que también adelantó el pasado martes en cuanto se dio un pre-aviso por altos índices de NO2.

En otras ocasiones, el consistorio ha recomendado la reducción de la velocidad en la M-30 ante la previsión de situaciones atmosféricas que favorecen la concentración de los gases contaminantes. También influye la gran cantidad de visitantes que recibe este fin de semana la capital que, a media tarde de ayer, colapsó los accesos a Madrid Central desde la plaza de Cibeles. Ante la saturación de los aparcamientos del distrito Centro, la Policía Municipal desvió a los vehículos que trataban de entrar por la calle Alcalá, permitiendo únicamente el paso al transporte público y a las motocicletas. Incluso con este corte, la Gran Vía estaba saturada en el tramo entre Cibeles y Callao sentido Plaza de España.

Es por ello que, pese a ser día festivo, se registraron concentraciones de dióxido de nitrógeno más elevadas de lo habitual cuando no hay horas punta a lo largo del día, aunque no se superaron los niveles de alerta del protocolo anticontaminación. De este modo el consistorio podría dar hoy por terminado este episodio de polución.