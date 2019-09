Rifirrafe entre Almeida y Ortega Smith en el minuto de silencio por la asesinada en Ciudad Lineal

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mantenido esta mañana una discusión con el concejal de Vox Javier Ortega Smith por sus diferente posturas sobre la Violencia de Género.

Almeida ha reprochado al partido de Abascal que haya acudido con una pancarta diferente al minuto de silencio convocado por el Consistorio por las últimas víctimas de violencia de género. Y es que Vox ha "boicoteado" el minuto de silencio al acaparar todo el protagonismo al colocarse tras una pancarta con el lema "La violencia no tiene genero".

Durante la discusión, Ortega Smith ha vuelto a reiterar que su partido está en contra de cualquier tipo de violencia "intrafamiliar" y que no asumirá el discurso de ideología de genero que pretende imponer la izquierda. Ante esta afirmación, Almeida ha recordado al concejal de VOX que el 20% de los delitos violentos en la Comunidad de Madrid se cometieron contra mujeres y eso es "una realidad incontestable".

Pero Almeída no se quedó ahí y, a pesar de reafirmar que él tampoco comparte la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo, afeó a VOX haber acudido con una pancarta diferente: "Es una pena que en esto no hayamos llegado a un acuerdo".

El secretario general de Vox y también diputado nacional ha respondido que no se pondrá detrás de ninguna pancarta que "asuma como propia la tesis falsa de la ideología de género" porque su partido "no dice que no haya violencia contra la mujer, no dice que no le importe, dice que no sólo hay violencia contra la mujer y que hay que proteger de todas las violencias". ¿Por qué no tienen la misma protección los hombres si tienen a un hombre de pareja?", ha subrayado Ortega Smith.

Tras la discusión con el alcalde, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que se desmarca del pacto municipal contra la violencia de género y que su partido trabajará por cerrar los "chiringuitos del feminismo supremacista que viven del dolor ajeno".

El enfrentamiento, recogido por las cámaras del programa 120 minutos de Telemadrid ha corrido como la pólvora en Twitter, donde cuenta con miles de comentarios y "retweets". La polémica está servida, al menos en redes sociales.