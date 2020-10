Víctor Ullate amenaza a Ignacio González con cerrar la compañía

Víctor Ullate ha expresado hoy su malestar por la falta de ayudas de la Comunidad de Madrid a su compañía de ballet, y ha revelado que habló con su presidente, Ignacio González, para decirle que "o cambian las cosas"o se cierra la compañía, creada en 1988.

Ullate ha presentado hoy, junto al director artístico de los Teatros del Canal, Albert Boadella, su próximo estreno, "El sur", una revisión de este espectáculo que ahora servirá de homenaje al fallecido cantaor granadino Enrique Morente.

El bailarín y coreógrafo, que en el pasado ha sufrido tres infartos, ha desvelado que recientemente ha vuelto a tener "problemas de salud", por lo que ha pedido "tranquilidad"para desarrollar su trabajo y no desea, ha precisado, "estar pensando si voy a poder pagar a la gente a final de mes".

La compañía de ballet de Víctor Ullate tiene establecida desde 2009 su residencia estable en el Centro Danza Canal de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid.

"Llevamos el nombre de España por todo el mundo", ha señalado el creador, quien ha asegurado que Ignacio González cuenta "con toda la información"sobre los problemas de la compañía y que este "de momento"no ha respondido a sus demandas, si bien ha precisado que la relación de la compañía con la Comunidad de Madrid "siempre ha sido buena".

Ullate ha expresado su deseo de que su ballet "siga existiendo durante muchos años más"y ha insistido en que el apoyo económico recibido por parte de la Comunidad de Madrid "no es suficiente", ya que -ha dicho- la compañía funciona ya "con los mínimos".

El bailarín ha dicho que a sus 67 años no quiere irse fuera de España porque aquí tiene su casa y su vida, y ha señalado que no se iría aunque le ofreciesen "el oro y el moro".

"Si existiese una Ley de Mecenazgo podríamos aguantar", ha dicho, para lamentar que en España el mecenazgo "solo exista para el fútbol o el deporte".

En el mismo sentido se ha pronunciado el director artístico del Víctor Ullate Ballet-Comunidad de Madrid, Eduardo Lao, quien ha subrayado que la obra "El Sur", que van a representar en los Teatros del Canal, refleja "el momento de la compañía: pasión y también sufrimiento".

"Es desesperante que el ochenta por ciento de tu energía se vaya en la gestión de la compañía", ha subrayado Lao, quien ha asegurado que "novios"no les faltan porque está muy reconocida en el ámbito internacional y ha afirmado que "hasta que los políticos no tengan la necesidad de emocionarse, no apoyarán la cultura".

Eduardo Lao ha lamentado que a los políticos no se les ve en los actos culturales "ni siquiera para cubrir el papel", y ha destacado la necesidad de "más apoyo económico"a la cultura, porque -ha dicho- "es como si quieres operar y no tienes anestesia".

"Las cosas tienen que cambiar, y si no habrá que adoptar medidas", ha asegurado el director artístico de la compañía, quien ha aseverado que "así no se puede seguir", ha puntualizado que "todo tiene un límite"y ha recordado que la compañía, con 25 años de trayectoria, ha pasado de tener 60 bailarines a no más de 23.

Según Lao, la danza está en estado de "extremaunción"no por falta de calidad, "que es extraordinaria", sino "por falta de apoyo".

Para el director de los Teatros del Canal, Albert Boadella, no todas las responsabilidades de lo que sucede en el mundo de la cultura "son de la administración, aunque también la tiene", y ha afirmado que los propios creadores también son "corresponsables"de su situación.

En su opinión, el cine "está en coma"no por falta de apoyo como la danza, sino por "cuestiones de calidad", y ha achacado su declive a "los guiones y la falta de compromiso con la sociedad".

Preguntado por la celebración hoy de la Diada en Cataluña ha asegurado que para él "no es un día especial ni lo será jamás", ha señalado que "es como si celebrásemos el 1 de abril de 1939", día final de la guerra civil española, y ha añadido que podía tener sentido "en la dictadura, pero en una democracia es impensable".