Y las multas, ¿para cuándo?

Una de las cuestiones que más preocupa a los madrileños ante la entrada en vigor del nuevo Área de Prioridad Residencial (APR) Madrid Central son las multas que conllevará acceder al distrito Centro sin la debida autorización. Al respecto, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, trató de explicar ayer cómo se realizará el proceso de sanciones y se rebeló ante las acusaciones de PP y Ciudadanos de que las multas no llegarán hasta después de las elecciones.

Porque el 30 de noviembre, si nada lo remedia, comienzan las restricciones de tráfico en Centro, pero en periodo de pruebas. Un tiempo que aún no está definido en el que las multas brillarán por su ausencia. Posteriormente, tampoco se sabe bien cuándo, se abrirá otro periodo de «amnistía» en la que los ciudadanos que accedan sin permiso a la APR recibirán una carta notificándoles la infracción pero sin coste económico. Pasado este plazo las multas tendrán aparejada una sanción económica que supuestamente será de 90 euros como ocurre con las que se imponen en las zonas de tráfico restringido actuales.

La cuestión es ¿cuándo comienzan las notificaciones? porque cuando empiecen serán dos meses antes de que llegue la sanción económica. Sabanés no lo ha dejado claro. En su primera intervención explicó que «en febrero» y en las declaraciones posteriores también indicó la misma fecha pero se negó a concretar cuando, a preguntas de la prensa, se insistió en si sería en abril el fin de la «amnistía» con las multas», antes de las elecciones municipales de mayo.

Molesta por las insinuaciones de los grupos de la oposición de que no llegará ni una multa a los madrileños antes de la campaña electoral, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad aseguró que «se van a poner multas antes de las elecciones» y que el resto son «bulos» y mera «irresponsabilidad». Aún así, el departamento de comunicación del Ayuntamiento «aclaró» posteriormente que «Madrid Central empezará en fase manual e informativa el 30 de noviembre y, poco después, en enero, se comenzará con el envío de las notificaciones de infracciones (no multas), por un periodo de dos meses».

De este modo, y a falta de fechas más concretas, sería en marzo, o abril, cuando el sistema de control de accesos de forma automática por cámaras remita sanciones económicas a los vehículos no autorizados. Dichas infracciones son tramitadas posteriormente por el Área de Movilidad que es quien, en un periodo no estipulado, las envía a los responsables del vehículo detectado por las cámaras, por lo que la fecha de la notificación de la multa no se puede determinar.