“Ciudadanos ha sometido a un ‘apartheid’ a Vox, lo que ha contribuido al clima de violencia. Es un hecho político intolerable”. Así de rotundo se ha mostrado hoy el líder de Vox, Santiago Abascal, en una comparecencia ante los medios en Murcia donde ha acusado a la formación de Albert Rivera de chantajearles en múltiples ocasiones al exigirles sus votos sin ni siquiera “sentarse a hablar con nosotros”, en referencia al debate de investidura que tuvo lugar la semana pasada en la Región y que provocó que los de Vox no votaran a favor de Fernando López Miras (PP) como presidente de la Comunidad.

Ante la situación creada tanto en la Región como en Madrid, Abascal ha tendido la mano tanto a Pablo Casado (PP) como a Rivera (Cs) para reunirse los tres mañana en el Congreso de los Diputados y cortar conjuntamente “el paso al poder territorial del frente popular”.

“Apelo a la gravedad de la situación, para evitar nuevas elecciones, y apelo a Rivera, a la vieja amistad que nos unió cuando le invitaba cuando fui presidente de la Fundación de la Defensa de la Nación Española a todos los actos y conferencias”.

En este sentido, apuntó a que si Rivera insiste en no alcanzar un acuerdo con su formación y seguir exigiendo sus votos, “propondremos en Murcia un gobierno con el PP. Deberemos plantear que sea Cs quien se abstenga, ya que sumaríamos 20 diputados entre los 16 del PP y los cuatro nuestros. Lo que no ocurrirá es que sometan a Vox al chantaje de entregar sus votos a quienes no quieren dialogar”.

Abascal insistió en que han sido solidarios en todo momento, ya que han favorecido el ascenso de líderes de Cs en diferentes ámbitos institucionales: “Cs preside el parlamento de Madrid, el de Andalucía, el de Murcia, tiene la vicepresidencia del Gobierno de Andalucía, y cuenta con mucho poder municipal en el que Vox les ha respaldado. Pero ya se nos está acabando la generosidad y la paciencia”.

Pide la dimisión de Grande-Marlaska

Abascal, que ha comparecido en el hotel NH Amistad de Murcia, inició su intervención condenando los ataque producidos a los representantes políticos de Cs en la manifestación del Orgullo de Madrid, y pidió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Se ha producido al calor de las movilizaciones del lobby del orgullo gay, contra unos diputados que fueron acosados, increpados, insultados y expulsados de la movilización. Lo peor es que fue justificado ese intento de agresión, de hostigamiento, por el ministro”.

De la misma manera, recordó que el pasado mes de noviembre, en un acto de Murcia, su partido también fuer hostigado, insultado e increpado. “No tuvimos la solidaridad de ningún partido”. De hecho, recordó que ya advirtieron de que aquellos que repondían con silencio podrían, algún día, ser acosados de la misma manera. “Eso es lo que ha pasado con la excusa del ministro”.