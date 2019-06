Las donaciones de órganos aumentan un 35 por ciento en lo que va de año

Los murcianos han interiorizado el significado de la palabra solidaridad, y así lo reflejó ayer el presidente del Gobierno regional en funciones, Fernando López Miras, al comunicar que en lo que va de año, desde el 1 de enero y hasta el pasado mes de mayo, las donaciones de órganos en la Región se han incrementado un 35 por ciento, con un total de 50 extracciones multiorgánicas frente a las 37 del mismo periodo del año pasado.

«Estos datos reflejan el valor de la solidaridad de los donantes y de las familias, que es lo primero que queremos destacar y reconocer desde el Gobierno regional, así como la excelencia de nuestros profesionales sanitarios, que nos dan un motivo más para estar orgullosos de nuestra tierra».

Así lo dijo tras la reunión del Consejo de Gobierno en el Palacio de San Esteban, donde dio cuenta de los datos trasladados por la Consejería de Salud con motivo de la conmemoración del día Nacional del Trasplante de Órganos y Tejidos.

Concretamente, según López Miras, en los cinco primeros meses de 2019 se han realizado 33 trasplantes de hígado, 41 de riñón, 51 de médula ósea, 54 de córneas y seis de corazón, «el triple que en el mismo periodo de 2018», remarcó.

Además, también quiso destacar el descenso que han experimentado las tasas de negativas familiares, «que en estos meses se sitúan a tan solo en el ocho por ciento, dos puntos menos que el año pasado y siete puntos por debajo de la media nacional».

Inicio del Plan Copla

Por otra parte, el presidente en funciones también destacó que de cara a la época de peligro alto, es decir, julio y agosto, la Comunidad activará el Plan Copla destinado a la Vigilancia y Rescate en playas y Salvamento en la Mar en el que se movilizarán más de 250 efectivos para atender los 127 puestos de vigilancia de las 76 playas murcianas.

Para ello, se destinará más de 780.000 euros a repartir entre los ocho ayuntamientos costeros para vigilancia y rescate en playas, para embarcaciones de Cruz Roja y para dotaciones municipales.

«El Plan Copla establece en los municipios del litoral de la Región la coordinación de los medios existentes para asegurar, en el menor tiempo posible, la intervención de los medios llamados a tomar parte en el salvamento de personas en las playas, en la ayuda a las embarcaciones en la mar y en la conservación del medio ambiente».

Además, insistió en que este año se ha mejorado su operatividad y se ha redefinido su alcance, de modo que ahora el plan abarcará todas las situaciones de emergencia que puedan producirse en las playas, el mar territorial y aguas interiores de la Región.

En 2018, los efectivos realizaron 70.639 actuaciones, un 23 por ciento más que en el año anterior, y la mayoría fueron de información o servicios sociales, seguidas de curas y primeros auxilios y rescates de personas.

Finalmente, inquirido por la situación actual del Mar Menor de cara a la proximidad del turismo costero, López Miras aseguró que la laguna salada actualmente «está mucho mejor que hace dos años».

Insistió en que ha sido el trabajo conjunto de la Administración, las asociaciones, los colectivos y la sociedad lo que ha favorecido la recuperación del Mar Menor, «que a simple vista se puede apreciar, y no lo digo yo, sino que lo muestran los datos y parámetros científicos. No obstante, todavía queda mucho por hacer».

López Miras evita condicionar las negociaciones

Tras informar de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, el presidente en funciones y del PP regional fue inquirido sobre las posibles fórmulas de gobernabilidad en la Región tras las elecciones autonómicas, y evitó realizar cualquier declaración para no condicionar las negociaciones. «Prefiero no decir nada por prudencia, y por respeto a las comisiones negociadoras, ya que deben ser ellos los que lleguen a acuerdos con otras fuerzas, por lo que no puedo pronunciarme». Lo único que manifestó fue la posibilidad de un gobierno con 22 diputados, es decir, con Ciudadanos. «Un gobierno liberal y reformista que responda a la voluntad de los murcianos».