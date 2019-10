Miras asegura que la muerte de peces en el Mar Menor «no se debe a ningún tipo de vertido»

Los análisis realizados en aguas del Mar Menor después del episodio ocurrido este fin de semana ponen de manifiesto que la muerte de peces “no se debe a ningún tipo de vertido”, según ha informado este miércoles el presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, que tiene ya los resultados previos, que se publicarán a lo largo del día de hoy.

López Miras, en una entrevista a la cadena COPE recogida por Europa Press, asegura, no obstante, que esto “no quiere decir que la situación del Mar Menor no fuera crítica y que si durante 60 años no hubiera recibido las presiones que ha recibido, esos 60 hectómetros cúbicos de agua dulce que han entrado no hubieran afectado de esa manera, no hubieran dado lugar al desencadenante que vimos este fin de semana”.

El problema de esta laguna, “una joya única en toda Europa”, es que desde los años 60 “lleva asumiendo unas presiones de parte de múltiples factores que cada vez podrá asumir menos, cuya resistencia cada vez es peor y está degenerando en una situación crítica para el Mar Menor”, ha expuesto.

Pero, ha continuado, “si empezamos a buscar responsables perdemos tiempo en aplicar las soluciones, dado que si se aplican ya, el Mar Menor, según los científicos, es recuperable y veremos de una manera pronta sus signos de mejoría, pero si no se aplican ya el Mar Menor derivará cada vez en una situación peor y quizás irreversible”.

Según el presidente murciano, como consecuencia de la gota fría ocurrida en septiembre este fin de semana llegaron al Mar Menor 60 hm3 de agua dulce, “una cantidad que nunca antes había entrado a la laguna, lo que ha provocado una capa superficial de agua dulce, la capa inferior más próxima al lecho marino fuera la capa de agua salada con oxígeno y los organismos que había en el fondo del mar han consumido ese oxígeno y fruto de esas corrientes marinas han empujado a una esquina del Mar Menor a San Pedro del Pinatar todo ese agua sin oxígeno, sentenciando de muerte a todas las especies que había en esa esquina”.

Ha lamentado las imágenes “dantescas y dramáticas de peces agonizando” en la orilla de la playa, pero ha manifestado que a día de hoy se está recuperando la zona y los niveles de oxígeno; “ya pueden vivir en esa zona las especies marinas que antes lo habitaban y esa masa de agua sin oxígeno está disminuyendo”.

De hecho, “temíamos que pudiera pasar algo similar en otra zona del Mar Menor, pero parece ser que no es así y fruto de vientos y corrientes marinas está disminuyendo esa bolsa de agua sin oxígeno”.

En 2016, recuerda, fruto de las inundaciones que afectaron a Los Alcázares “pasó algo similar, pero no de tanta trascendencia, aunque sí se observó la llegada de especies muertas”.

Así, lo que se está realizando desde este fin de semana “es minimizar los efectos de lo sucedido, limpiar la zona y hemos empezado a trabajar con objetivos claros”, por lo que espera la colaboración de todos los partidos y sectores.

Igualmente, ha avanzado que “antes de que acabe el año el gobierno habrá aprobado una ley de protección integral del Mar Menor”, pero la inmensa mayoría de competencias del Mar Menor “no competen al Gobierno regional”.

Por ello, ha pedido “auxilio” al Gobierno de la Nación, para que trate el problema del Mar Menor “como una cuestión de Estado” y que el Consejo de Ministros declare la laguna como “zona de especial actuación, un Real Decreto de ayudas y emergencia para el Mar Menor”.

“Necesitamos un plan de vertido 0 que corresponde al Ministerio, que se actúe ya y se vea que se están tomando medidas urgentes”, ha indicado.

Para concluir, ha dejado claro que la muerte de los peces “no se debe a ningún tipo de vertido”. “Hay un informe del Ayuntamiento de San Pedro diciendo que el tanque no se ha vaciado y no tiene conexión con el Mar Menor; ese agua para en el Mediterráneo y si se hubiera abierto, que no se abrió, hubiera ido al Mediterráneo y no al Mar Menor”, ha concluido.

