PP, PSOE y Cs acusan a José López (MC) de «incitar al odio» y «llamar a la violencia»

PP, PSOE y Ciudadanos de Cartagena han acusado al líder de Movimiento Ciudadano, José López, de “incitar al odio” y “llamar a la violencia” con el discurso que ofreció este domingo a las puertas del Palacio Consistorial ante las decenas de personas concentradas para protestar contra el pacto para gobernar el municipio.

Cabe recordar que MC ganó las elecciones con 8 concejales, seguido del PP, que obtuvo 7, el PSOE con 6, Cs con 2, VOX con 2 y la coalición entre Podemos-IU-Equo consiguió otros 2. No obstante, las candidatas de PSOE, Ana Belén Castejón, y de PP, Noelia Arroyo, se alternarán en la Alcaldía y gobernarán dos años cada una con el apoyo de Cs, cuyo edil Manuel Padín, será teniente de alcalde los cuatro años.

Este domingo, López tomó la palabra en las puertas del Consistorio ante decenas de personas concentradas de forma “espontánea” por segunda vez en menos de 24 horas, según el relato de MC, que explica que los asistentes solicitaron al líder del partido que les dirigiera unas palabras.

“Las verdades, como puño, y si hace falta, a la cara, que es donde hay que dárselas”, clamó López en un momento de su discurso, en el que pidió a los asistentes que lo hicieran “por Cartagena, siempre por Cartagena, no callaros”.

“Y si los veis pasar por al lado vuestro, con educación decírselo: hay que ver qué bien distrae usted lo ajeno, lo de los cartageneros”, instó López. “No le digan ladrona, no vaya a ser que se lo crea; hay que decírselo así, que lo sepan a las claras, que los cartageneros los despreciamos”, aseveró.

A renglón seguido, el líder de MC hizo un llamamiento para “bajar la temperatura”. Consideró “perfectamente legal y legítimo” el acuerdo para la gobernabilidad, pero lamentó que no se daban “las mismas condiciones” que hace cuatro años, cuando MC con él mismo al frente y el PSOE de Castejón firmaron un acuerdo para repartirse el poder y alternarse en la Alcaldía.

“El pacto de hace cuatro años fue para desalojar la corrupción de Pilar Barreiro (PP) y compañía, mientras que el pacto de ayer es para volver a traerla, aunque nunca se fue estando el PSOE en la Alcaldía”, reprochó López, cuyas declaraciones fueron recibidas al grito de “Castejón, dimisión”.

Por otro lado, López quiso aclarar que las palabras “rubia y labios pintados” que dedicó a Arroyo en la pasada legislatura eran dos de los tres insultos que él había hecho en cuatro años. “Porque llamo ladrones a los ladrones, porque lo son; porque llamo corruptos a los corruptos, porque lo son; y porque llamo ‘murcios’ a los ‘murcios’, a los que nos roban el desarrollo, a los que nos roban la vida, a los que nos atrasan y a los que nos condenan”, zanjó.

En este sentido, lamentó que pasarán cuatro años “para que venga un AVE sin soterrar; cuatro años para que gastemos dos plataformas, una ahora, y dentro de diez o doce, cuando su Zona de Actividades Logísticas (ZAL) esté boyante en Murcia, entonces que hagamos la ZAL de los Camachos”, y los puestos de trabajo y el dinero “otra vez” a Murcia.

PP: “LÓPEZ DEMUESTRA SU DESPRECIO POR LA DEMOCRACIA”

Tras la difusión de este discurso, el PP lamentó que López y su partido “han dedicado el fin de semana a escraches contra los rivales políticos y concentraciones contra la decisión del Pleno que demuestran su desprecio por la democracia y confirman las razones que hay llevado a los grupos municipales del PP, PSOE y Ciudadanos a conformar un gobierno de concentración para evitar a Cartagena la vergüenza de volver a tenerle como alcalde”.

En concreto, el PP acusó a López de insultar a sus rivales y de volver a “incitar al odio” contra el resto de los partidos, realizando “una clara llamada a la violencia que es inaceptable en una democracia”.

A este respecto, el PP recuerda que López “ha sido reprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena por sus ataques machistas y está pendiente de una sentencia judicial por agresión”. A su juicio, “es un personaje que se ha demostrado incapaz de controlar su ira y que intenta contagiar su odio a los demás”.

“Un líder político decente no puede convertir su frustración por no haber logrado el poder en una incitación al odio, no puede intentar movilizar a sus votantes para impedir que se cumplan las decisiones adoptadas democráticamente”, asevera el PP.

El PP ha recordado, asimismo, que López buscó en la legislatura pasada, con 5 concejales, el respaldo del PSOE y Podemos “para hacerse con el poder, a pesar de que el Partido Popular que le doblaba en votos y concejales”. El PP “aceptó la decisión del Pleno” y, 4 años más tarde, ha firmado un acuerdo con “un PSOE arrepentido de sus anteriores decisiones”.

PSOE: “INCITA A LA VIOLENCIA”

El Grupo Municipal Socialista, por su parte, ha acusado a los concejales de MC de “incitar a la violencia y a la agresión”, denunciando la “actitud antidemocrática de los líderes del partido localista que se niegan a aceptar que más de la mitad de los votantes no apoyaron a MC y sí a los tres partidos que han decidido unir sus fuerzas para dotar a Cartagena de la estabilidad que necesita”.

A juicio del PSOE, López “olvida que en la anterior legislatura él firmó un pacto de Gobierno con el PSOE y fue alcalde a pesar de no ser la lista más votada”. Se trata, en su opinión, de “una prueba más de su carácter autoritario y antidemocrático, ya que lo que sirvió para que su partido alcanzara la alcaldía de Cartagena no es válido cuando lo hacen otros grupos políticos”.

“La actitud de MC, que cada día recrudece su totalitarismo separatista con respecto a Murcia, está generando un clima de tensión social que no es beneficioso para el municipio”, según el PSOE, que reprocha que “es precisamente el radicalismo, el autoritarismo y la actitud violenta y antidemocrática de MC la que ha llevado al PSOE a firmar un pacto de Gobierno”.

CS CONDENA LOS “EPISODIOS DE ACOSO”

Por otro lado, Cs ha advertido que la convivencia social en Cartagena “está amenazada” y ha hecho un llamamiento público para que la sociedad civil “levante la voz antes de que sea demasiado tarde y que se visibilice su rechazo a la violencia, la coacción y la intimidación del partido MC”.

Ciudadanos ha pedido también al resto de partidos políticos y a sus direcciones regionales que condenen los “episodios de acoso, insultos y amenazas sufridas por los concejales tras el Pleno de Constitución”.

El líder de la formación liberal en Cartagena, Manuel Padín, ha asegurado que “nada ni nadie nos va a callar, denunciaremos en los juzgados los escraches organizados por MC y su llamamiento a la agresión física en lo que creemos, y lo estamos analizando, que podría constituir un presunto delito de incitación al odio y la violencia con el que se intenta amedrentar a los representantes públicos de PP, PSOE y Cs”.

LA VERSIÓN DE MC

MC mandó un comunicado en el que aclaró que López, en su improvisada alocución, hizo una valoración del pacto alcanzado, sus antecedentes y sus “presumibles nefastas consecuencias”. También expuso “las necesidades personales y políticas de los firmantes del acuerdo” y agradeció que los ciudadanos de Cartagena se “han quitado la venda”.

“De forma torticera, rastrera y mezquina quienes ayer no pudieron explicar las razones de su pacto, aunque todos las conocemos, lanzan hoy sendos comunicados inventando declaraciones y recortando vídeos en algún medio afín o que, al menos, se ha prestado”, critica MC.

En este sentido, MC exige una inmediata “disculpa pública” con José López de quienes están “difundiendo esas mentiras y tratan de engañar a los cartageneros y a toda la sociedad”. Y, “por supuesto”, espera que “cesen en su persecución política y expliquen la verdad de su acuerdo, las cesiones y los precios de cada uno”.

