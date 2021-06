Resultado del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 23 de junio de 2021

El premio del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 23 de junio de 2021, ha sido para el décimo con el número 84.825. La Paga, que otorga un premio adicional de 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido para el 12.

► Comprueba aquí el número premiado del anterior sorteo del Cupón Diario de la ONCE del martes 22 de junio de 2021.

El Cupón Diario de la ONCE reparte de lunes a jueves 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras que componen el número ganador del cupón. La suerte sonríe a los acertantes de La Paga con un premio de 3.000 euros al mes durante 25 años si consiguen obtener el número que salga en el bombo. La lluvia de premios no se queda ahí, ya que la ONCE también reparte en este sorteo 110 premios de 500 euros al número anterior o posterior del primer premio y 495 premios de 200 euros a las 4 últimas cifras.

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE se celebra de lunes a jueves a las 21:25 horas desde Madrid. La retransmisión se puede seguir en directo a través de JuegosONCE y su resultado se ofrece inmediatamente en LA RAZÓN.

¿Cómo funciona el sorteo?

La combinación ganadora es un número de cinco cifras comprendido entre el 00.000 y el 99.999, más un número de serie entre el 1 y el 55. Cinco bombos que contienen diez bolas numeradas del 0 al 9 son los encargados de extraer la combinación ganadora. Cada uno de los bombos corresponde a cada una de las cinco cifras (decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades). Juntas conforman el número premiado de cada día.

¿Cómo participar?

Para participar en el sorteo del Cupón Diario es necesario adquirir un décimo en uno de los puntos de venta oficiales de la ONCE, ya sea de manera física en sus establecimientos o de forma telemática, a través de su página web. El coste del décimo es de 1,50 euros y, por 0,50 euros más, podrás jugar La Paga.

La web de JuegosONCE ofrece la posibilidad de seleccionar el número deseado u optar por un número de cinco cifras generado al azar.

La ONCE y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) son los únicos operadores autorizados para la comercialización de loterías en España. En el caso de la ONCE, los sorteos son una forma de financiar la labor social de la organización. En total destina el 3% de los ingresos brutos de las loterías a la Fundación ONCE, que es el “instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la mejora de sus condiciones de vida”.

Gracias a los ingresos obtenidos por los juegos de azar, la fundación ha generado más de 80.000 empleos para personas con discapacidad, ha dado formación a más de 100.000 personas y ha apoyado más de 33.700 proyectos.

El Cupón Diario reparte premios de lunes a jueves, pero la ONCE cuenta con otros sorteos a lo largo de toda la semana, como el Cuponazo, el Sueldazo del fin de semana, Euro Jackpot, SuperONCE, Triplex y Mi Día.

¿Te ha tocado la Bonoloto, Euromillones, Lotería Nacional, Primitiva, Mi Día, Cuponazo o Sueldazo? Comprueba resultado del resto de sorteos de loterías del día en LA RAZÓN.