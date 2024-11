El caso de un señor que denunció a una administración por robarle 6.000 euros de la Lotería de Navidad y acabó siendo denunciado

La Lotería de Navidadnos ha dejado miles de anécdotas a lo largo de su historia. Desde años en los que ha habido dos Premios Gordos hasta celebridades que nunca llegaron a cobrar su décimo premiado por mero desconocimiento. No obstante, la gracia de estos asuntos residen en su naturaleza inocente y pacífica. Mientras tanto, en el otro lado de la balanza encontramos la cruz de la moneda. Aquellos casos en los que se ha llegado incluso a la violencia por el único tema capaz de enfrentar a naciones y enemistar a vecinos, el dinero.

En el acontecimiento que hoy nos concierne identificamos a un hombre que, tras el Sorteo Extraordinario de 2023, protagonizó una de las anomalías más representativas de la historia de este suceso. Nuestro hombre se llama Mohamed y nuestro escenario es la Palma. Este aseguraba que la administración le había robado su décimo de la Lotería de Navidad premiado con una cifra que ascendía hasta los 6.000 euros. El caso es complejo, puesto que, al principio todo apuntaba a que el individuo tenía razón pero un giro inesperado de los acontecimientos supuso el cambio de rumbo.

Es importante recalcar un par de factores que intervienen perpendicularmente a este caso. En el caso de la Administración, esta bajo ningún concepto puede ocultar un boleto premiado a un cliente y muchos menos hacerse con su poder, por supuesto. Y en el otro lado de la balanza, aquel que propine calumnias o injurias mintiendo sobre el paradero del décimo en cuestión se tendrá que atener a las consecuencias de dicha acción. En resumen mentir, de un lado o de otro, sale caro.

La cronología de los hechos: el décimo robado de Lotería de Navidad

Esta historia comienza en noviembre cuando Mohamed compró dos décimos y los juntó con los que ya había adquirido. Una vez celebrado el Sorteo Extraordinario, él aseguraba que de camino al Arenal se cruzó con una administración situada en el centro de Palma a la cual acudió para comprobar si alguno de los 14 décimos que tenía había sido premiado. Todo este relato fue transmitido a los medios mediante la cobertura del periódico Última Hora en una entrevista el 26 de diciembre. Hasta aquí todo parecía indicar que el sujeto tenía la razón.

“La mujer que me despachó me dijo que habían tocado 20 euros y me devolvió solo 12 boletos teóricamente no premiados. Ella se quedó el cupón premiado con 6.000 euros. Nada más salir, me llamaron para contarme que nos había tocado un quinto premio y en cuanto regresé a la administración, la mujer no sabía dónde meterse" exclamó Mohamed. Una vez consumada la estafa y con la tajante postura de que ella había sido la causante de todo el conflicto se dirigió a la policía para denunciar a la administración.

Giro argumental: cambio de papeles

El boleto en cuestión tenía el número 88.979 y, por supuesto, estaba premiado con la cantidad que aseguraba Mohamed. Sin embargo, nuestro personaje no había tenido en cuenta la posibilidad de que existiera una cámara de seguridad en el local. La historia cambia. Esta apuntaba directamente al mostrador y en la grabación se puede ver como el individuo entrega 14 décimos y la encargada le devuelve 13, es decir, se queda con el único premiado con el reintegro. Por lo que la posesión del enigmático décimo era un testimonio falso. Finalmente fue detenido por un delito de estafa en grado de tentativa y denunciado por la administración por intento de estafa.