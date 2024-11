Estos son los cinco famosos a los que les ha tocado la lotería: desde la reina Doña Letizia a Madonna

A lo largo de la historia de la Lotería de Navidad han ocurrido muchas anomalías como la coexistencia de dos Premio Gordos de manera simultánea en el mismo curso. No obstante, con el auge de la televisión y la exposición de las celebridades en los medios de comunicación hemos conocido algunos casos de famosos que han obtenido el boleto premiado. En realidad, si ponemos en perspectiva la magnitud del evento, con más de 25 millones de participantes anuales y una media de gasto por persona de 70 euros, es normal que, alguna vez, toque a este tipo de personajes.

No obstante, lo exótico llega cuando hasta Madonna ha sido premiada por la SELAE. Esto demuestra que la popularidad del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad sobrepasa fronteras, incluso la barrera del idioma, encandilando a los amantes del juego y de compartir con los cercanos. Es por eso que este acontecimiento es mucha mas que un simple entretenimiento. En parte simboliza los valores y principios por los que se rige la sociedad española, como la humildad, el respeto, la esperanza y la solidaridad.

Dentro de este listado encontramos todo tipo de profesiones y oficios. Desde cantantes y actores hasta presentadoras de televisión y autócratas. Aunque pudiera parecer que, por su poder adquisitivo las posibilidades de éxito son mayores a las habituales, la suerte es el componente principal que ha guiado a estas personas al Premio. De hecho, algunas de ellas no son grandes aficionadas a apostar en este tipo de sistemas pero, por cosas del azar, la cantidad premiada a terminado recayendo sobre sí mismas.

La reina Letizia

En primera instancia, ni más ni menos que la Reina de España. El miso año que contrajo matrimonio con Felipe VI y obtuvo su cargo en la Casa Real, la periodista fue obsequiada con una cantidad que ascendía hasta los más de 26.592 euros en la Lotería de Navidad de 2004. Sin embargo, según informan fuentes cercanas, esta cantidad fue donada a una ONG aunque el nombre de la misma se desconoce, por lo que, el misterio del paradero de esa cifra es todo un misterio. Cabe destacar que estos 20 décimos de lotería fueron un obsequio del periodista Miguel Garau como regalo de bodas.

Carmen Lomana

El caso de Carmen Lomana es uno de los que ya he mencionado anteriormente. Uno de esos en lo que el destino hizo su función. La empresaria ha asegurado más de una vez que no compra Lotería de Navidad porque da mala suerte, precisamente. Sin embargo, una vez le regalaron un boleto y dio la casualidad de que acabó siendo el premiado. El plot twist llega ahora, la colaboradora, al no tener presente la importancia de ese décimo, no pudo cobrarlo porque cuando quiso hacerlo ya había caducado.

Madonna

La cantante y actriz se ha declarado en varias ocasiones como una amante de la Lotería de Navidad y es por eso que participa en todos los lugares a los que va. En este caso, aunque ella no lo haya confirmado de manera oficial, obtuvo un boleto premiado en en Italia durante un viaje. La cifra ascendía hasta los 120.000 euros siendo una de las sumas más altas de toda esta lista.

Mercedes Milá

Al igual que muchos de nosotros, en nuestras respectivas empresa es tradición compartir un décimo de la Lotería de Navidad entre todos los trabajadores. En 2006, la presentadora de televisión siguiendo con la costumbre participó en la que por aquel entonces era la compañía a la que pertenecía, Megamedia. Y este boleto fue condecorado, aunque a diferencia del resto desconocemos la cantidad obtenida.

Nacho Guerreros

El actor conocido por su papel humorístico en la serie 'La que se avecina' también tuvo la suerte de su lado. Y es que para entender el por qué de su profesión no hemos de remontar a este hecho. En 2002 compró el décimo que meses después se convertiría en 'El Gordo'. Esto supuso un cambio radical en su vida y aprovecho la cantidad obtenida para perseguir su sueño de ser actor viajando a Madrid y dejando atrás su antigua vida de camarero.