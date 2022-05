Comisiones bancarias: cómo pasar de pagar 240 euros al año a cero

¿Cuánto cuesta abrir una cuenta corriente? Para algunos, nada, para otros, cientos de euros al año. Algunas entidades cobran hasta 240 euros anualmente por el mantenimiento de una cuenta y una tarjeta, una cifra que afecta especialmente al bolsillo de los consumidores que no tienen ingresos regulares.

Pero en ocasiones, dejar de pagar comisiones bancarias es más sencillo de lo que parece. Quizá baste con domiciliar un par de recibos o hacer un par de compras con una tarjeta para evitarlo.

La mayoría de los bancos no cobra comisiones si el cliente cumple una serie de requisitos. En algunos, son muy fáciles de asumir (nómina, recibos, uso de una tarjeta…) mientras que en otros puede que haya que contratar algún producto extra como un seguro. Por eso, el primer paso para dejar de pagar comisiones es preguntarle al banco qué condiciones hay que cumplir y valorar si interesa hacerlo. Los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com señalan que no es recomendable contratar productos con coste que no interesen solo para dejar de pagar comisiones.

El plan b es cambiar de banco. Se puede acudir a uno cuyos requisitos sean más asumibles o, directamente, abrir una cuenta en una entidad que no cobre comisiones incluso si no se domicilia una nómina. Precisamente, los clientes que no tienen ingresos regulares son los que más comisiones acaban pagando, por lo que este tipo de entidades son su solución. Y la oferta es amplia.

Openbank, EVO Banco, Abanca, N26, Revolut, imagin, ING… no cobran comisiones de mantenimiento aunque el cliente no reciba una nómina cada mes. Incluso Banco Santander y BBVA comercializan cuentas sin comisiones y sin nómina obligatoria, aunque solo para los nuevos clientes, explican desde HelpMyCash.

BBVA

La Cuenta Online sin comisiones de BBVA exclusiva para nuevos clientes no tiene gastos de mantenimiento. Y no hace falta domiciliar una nómina, ni recibos ni hacer un gasto mínimo con tarjeta para no pagar. La cuenta incluye una tarjeta de débito gratis y permite llevar a cabo toda la operativa del día a día: sacar dinero en más de 4.500 cajeros, hacer transferencias sin coste, enviar dinero por Bizum, pagar con el móvil…

Además, ahora, BBVA reembolsa durante seis meses la suscripción a Netflix, HBO Max, Spotify, Disney Plus, Play Station Plus o DAZN (devolución máxima de 9,99 euros al mes).

Openbank

El banco online tiene una política de cero comisiones. No cobra gastos de mantenimiento ni a los clientes que domicilian su nómina ni a los que no lo hacen. Tampoco les cobra por hacer transferencias SEPA ni por la tarjeta de débito ni por sacar dinero en más de 7.000 cajeros españoles. La Cuenta Corriente Open puede abrirse por Internet sin necesidad de desplazamientos. Y ahora, los nuevos clientes que la contraten antes del 31 de mayo, usen el código MAY22 durante el proceso de alta e ingresen al menos 300 euros se llevarán 40 euros netos de regalo.

Además, Openbank añade una ventaja poco habitual: permite sacar e ingresar dinero gratis en ventanilla en más de 3.000 oficinas, algo que la mayoría de las entidades online no permiten y que muchos bancos tradicionales penalizan con el cobro de comisiones.

EVO Banco

La Cuenta Inteligente de EVO no tiene comisiones ni condiciones. Viene acompañada de una tarjeta que funciona a débito y a crédito, según le convenga al cliente, y con la que se puede sacar dinero gratis en casi todos los cajeros de España.